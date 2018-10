Fiumicino Andrea De Filippis ha confessato l’omicidio di Maria Tonina Momilia

Fiumicino - OMICIDIO MARIA : PERSONAL TRAINER CONFESSA/ Andrea De Filippis "l'ho uccisa con un peso da palestra" : OMICIDIO Tanina Momilia: indagato PERSONAL TRAINER . Al setaccio la palestra frequentata dalla vittima e in cui avrebbe dovuto recarsi la domenica della sua morte(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:13:00 GMT)

Delitto di Fiumicino - Maria Momilia uccisa dal personal trainer. La confessione di Andrea De Filippis : Delitto Fiumicino, confessa il personal trainer di Maria Tanina Momilia. Andrea De Filippis si è costituito nella giornata di ieri presso la stazione dei carabinieri di Fiumicino. L’uomo, un ex poliziotto, ha confessato l’omicidio e ora è stato trasferito al gruppo territoriale dei Carabinieri di Ostia in via Zambrini dove, nella giornata odierna, ha confessato quanto commesso ai danni della povera Maria. L’omicidio è stato ...