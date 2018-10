Fiorentina | Veretout non basta | per il centrocampo è il momento della svolta

Veretout - il laser che mancava alla Fiorentina : primi numeri positivi : Il francese - scrive Il Corriere dello Sport - lo scorso anno fece tre gol alla Lazio ma alla fine la Fiorentina perse la sfida che oggi chiama vendetta. I suoi numeri dicono che viaggia con una ...

Serie A - Fiorentina-Atalanta 2-0 : in gol Veretout - rigore - e Biraghi : La Fiorentina in casa non sbaglia un colpo. La squadra di Pioli, infatti, supera anche l'Atalanta per 2-0 e prosegue la striscia vincente al Franchi che in stagione conta 4 partite e 4 vittorie. A ...

DIRETTA / Fiorentina Atalanta (risultato live 1-0) streaming video e tv : la sblocca Veretout su rigore! : DIRETTA Fiorentina Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Franchi per la settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 16:16:00 GMT)

Probabili formazioni / Napoli Fiorentina : Pioli ritrova Veretout. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Fiorentina: le Quote e le ultime novità live su moduli e titolari per l’anticipo di stasera al San Paolo (Serie A, 4^ giornata)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:12:00 GMT)

La Fiorentina e un centrocampo che segna : quanta potenza con Benassi e Veretout : Non c'è solo Marco Benassi tra i cannonieri atipici della Fiorentina . La squadra viola - scrive Il Corriere dello Sport - è abituata ai centrocampisti che fanno gol. E quest'anno è partito bene il classe '94, già a quota tre gol, capocannoniere insieme a Piatek, insieme ai cinque dell'anno scorso, proprio nella ...