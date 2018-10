Figc | Giorgetti | ' Riforme subito o interviene il Governo'

Figc - il Sottosegretario Giorgetti : “Riforme subito o il Governo interviene” : Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato della libertà di movimento concessa alla Federcalcio: “Il Governo è attento e decisamente sensibile allo sport, garantisce l’autonomia alla Federcalcio, ma se il sistema non ce la fa da solo è pronto a intervenire“. Giorgetti, poi, ha anche parlato delle prossime ...

Figc - Giorgetti : “c’è da ricostruire - i risultati arriveranno” : “Dalle prossime elezioni delle Federcalcio in programma a ottobre non mi aspetto dei risultati subito, ma delle idee chiare per il futuro del calcio italiano questo sì”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione dei prossimi Europei di scherma paralimpica di Terni. “Abodi o Marotta i nomi giusti per la Figc? Li conosco tutti ...

Figc - Giorgetti : 'Le elezioni? Dal nuovo corso mi aspetto idee per il futuro' : Giorgetti ha poi affrontato anche il tema del finanziamento dello Stato nei confronti dello sport. 'Se si finanziasse solo chi vince come nel modello inglese il calcio non prenderebbe più niente - ...

Figc : Giorgetti - mi aspetto idee futuro : Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione dei prossimi Europei di scherma paralimpica di Terni. "...

Figc : domani intervento del sottosegretario Giorgetti : Elezioni federali e future riforme del sistema calcio. Le quattro componenti ‘ribelli’ al commissariamento della Figc domani saranno accolte alle ore 14:30 a Palazzo Chigi dal sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. A presentarsi a colloquio saranno solo i quattro presidenti delle componenti, Cosimo Sibilia (Lega nazionale dilettanti), Gabriele Gravina (Lega Pro), Damiano Tommasi (Aic) e Marcello Nicchi ...

Giorgetti-Figc - quante grane : Nell'incontro della settimana scorsa, Malagò e Giorgetti avevano anche parlato di calcio, con il responsabile dell'Esecutivo che non ha nascosto la sua preoccupazione sulla crisi politica in seno ...

Figc : componenti pro-voto da Giorgetti : ... Roberto Fabbricini, di convocare quantoprima l'assemblea elettiva, incontreranno martedì prossimo alle 14,30 il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo ...

Figc - componenti pro voto : 'Intervenga Giorgetti' : ... provvedimenti la cui legittimità verrà valutata dal Collegio di Garanzia del CONI il prossimo 7 settembre ma che hanno causato confusione e sconcerto in tutto il mondo del calcio'. Il riferimento è ...

