Fiat e FIGC per una magica notte di sport e solidarietà

sportfair

: @JuFinoAllaFineJ @CorSport a voi continua calciopoli con gli sponsor fiat alla figc - MassimoTallari1 : @JuFinoAllaFineJ @CorSport a voi continua calciopoli con gli sponsor fiat alla figc - alealex73 : RT @Pimpinella1928: @ChiaraGiacco1 @mauMY7H @GionniGionny @l_honestly Non cambiare argomento! Da quando la Fiat sponsorizza la @FIGC Rispon… - Pimpinella1928 : @ChiaraGiacco1 @mauMY7H @GionniGionny @l_honestly Non cambiare argomento! Da quando la Fiat sponsorizza la @FIGC Rispondi alla domanda! -

(Di giovedì 11 ottobre 2018)top sponsor allo Stadio Luigi Ferraris in occasione dell’amichevole tra Italia ed Ucraina Ieri sera a Genova, in occasione della partita Italia-Ucraina, il marchioe la Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno voluto regalare un momento unico alle persone coinvolte nei recenti fatti di agosto. Infatti, la, di cui il brand automobilistico è da cinque anni Top Sponsor, ha donato i biglietti per l’eventoivo mentre una flotta di Nuove500X è stata impiegata per raggiungere lo stadio Luigi Ferraris offrendo a un servizio di courtesy car personalizzato e rapido. L’iniziativa ha messo in risalto proprio quei valori di, fratellanza e fair play che sono alla base delloe parte integrante del sodalizio tra. Del resto, il calcio e loin generale sono espressione di valori umani radicati, raccolgono milioni di ...