Feltri; vi difendo dai malviventi ma non posso dalla stupidità di Di Maio

(Di giovedì 11 ottobre 2018): “Una pistola con Libero per difendersi. Ma contro Luigi Di…”«Ogni giorno nella Savana quando sorge il sole una gazzella sa che per non venir mangiata dovrà correre. Ogni giorno nella Savana quando sorge il sole un leone sa che per mangiare dovrà correre. Non importa che tu sia leone o gazzella, se vuoi vivere devi correre». Trovo divertente e incontrovertibile questa osservazione anonima, la quale è anche l’invito a muovere le chiappe e darsi da fare, ammesso che si desideri sopravvivere. Qui non siamo di certo nella Savana, bensì dimoriamo in uno Stato che si dice civile nonostante l’inciviltà di molti dei suoi abitanti, politici inclusi. Eppure occorre darsi una mossa ed attrezzarsi in modo autonomo se si vuole salvare la pellaccia. Qualora aspettassimo l’intervento del legislatore per fornirci gli strumenti onde salvaguardarci, ci potrebbe ...