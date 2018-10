Federer suda più del previsto ma passa ai quarti di finale

US Open – Lo stupore di John Isner : “non avevo mai visto Roger Federer sudare!” : Temperature alle stelle e grande caldo agli US Open , John Isner , commentando l’afa dello Slam americano, si stupisce di vedere sudare anche Roger Federer ! Il grande caldo che ha caratterizzato l’edizione 2018 degli US Open ha colpito anche i migliori. Roger Federer ad esempio, dopo il clamoroso ko contro Millman, ha spiegato di avere avuto problemi a respirare a causa delle alte temperature. John Isner , idolo del pubblico ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di martedì 28 agosto. Vittoria agevole per Federer - Djokovic suda : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. tra i favoriti alla Vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando la scena in lungo e in largo e mettendo in mostra un tennis regale sul Centrale ...