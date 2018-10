Fed - Trump : non licenzierò Powell - ma sono deluso : New York, 11 ott., askanews, - "Non licenzierò [Jerome] Powell, ma sono deluso". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad attaccare la Fed e il suo governatore, scelto da lui per ...

Usa - Wall Street crolla per le vendite sui titoli tecnologici e Trump accusa la Fed : “Penso che sia impazzita” : “Penso che la Fed stia commettendo un errore. Penso che sia impazzita“. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reagito così al tonfo di Wall Street che mercoledì ha chiuso la sua peggiore seduta degli ultimi otto mesi con il Dow Jones a -3,1%, l’indice Nasdaq a -4,08% e lo S&P 500 a -3,27%. Tutta colpa, secondo Trump, dei rialzi dei tassi decisi dalla banca centrale. “Sono fortemente in disaccordo con ...

