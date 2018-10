Fatima Alì | la nota concorrente di Top Chef | “Il dottore mi ha dato un anno di vita

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Ha soli 29 anni ed è una malata terminale di cancro.Alì in America ha raggiunto la popolarità per aver partecipato alla 15esima edizione del talent culinario Top, ma ora tutti la conoscono anche per la sua storia di. Alla ragazza con il sogno di aprire un ristorante tutto suo, arrivata negli Stati Uniti dal Pakistan all’età di 18 anni, resta undi. Tutta colpa di un tremendo male, chiamato sarcoma di Ewing, che la affliggeva sin dai primi mesi del 2017. Un ciclo di chemioterapia, alla quale il suo corpo aveva risposto positivamente, e poi una tremenda ricaduta. Questa volta senza ritorno. Visualizza questo post su Instagram Street Fighter lewks. Just have to keep on ‘tekken’ even when there is shit all around ya. #lewks #blondeshavemorefun #nah Un post condiviso daAli (@fati) in data: Set 23, 2018 ...