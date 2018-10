Fallout 76 | questo weekend si terrà uno stress test per i membri Xbox Insider che hanno

Fallout 76 : ecco come si chiamerà la regione di questo capitolo : In principio c'era la Zona Contaminata della Capitale, sede dell'apprezzato Fallout 3, poi la Zona Contaminata del Mojave, dove si svolgeva Fallout: New Vegas. In Fallout 4 abbiamo visitato il grandissimo Commonwealth, e Fallout 76 proporrà a sua volta una regione del tutto inedita della West Virginia, anche se fino a questo momento non avevamo idea di come si sarebbe chiamata nel gioco.come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, è stata la ...