Fallisce il lancio della Soyuz | atterraggio di emergenza | salvi gli astronauti

Fallisce il lancio della capsula Soyuz verso la Stazione Spaziale : atterraggio d’emergenza in Kazakistan : E’ fallito il lancio della navetta russa Soyuz che doveva trasportare il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague verso la Stazione Spaziale Internazionale: a pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema a uno dei propulsori. Disposte immediatamente le procedure per l’atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati nel Kazakistan e che sono in buone condizioni. La navetta Soyuz è atterrata a ...