Fallisce il lancio della capsula Soyuz verso la Stazione Spaziale | atterraggio

(Di giovedì 11 ottobre 2018) E’ fallito ilnavetta russache doveva trasportare il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick HaguelaInternazionale: a pochi minuti dalè stato rilevato un problema a uno dei propulsori. Disposte immediatamente le procedure per l’di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati nel Kazakistan e che sono in buone condizioni. La navettaè atterrata a circa 20-25 km dalla città di Zhezkazgan e a 500 da Karaganda. Quattro elicotteri sono decollati per recuperare i due astronauti. Un incidente simile era avvenuto l’ultima volta il 5 aprile 1975, dopo il18 diretta allasovietica Salyut 4. A causare l’incidente sarebbe stato un “problema al booster“. Ladei due astronauti ha fatto ritorno sulla Terra con una “discesa ...