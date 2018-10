Fabio Volo | ' Visione del mondo di questo Governo non è la mia | Salvini è

Untraditional 2 - la serie tv di Fabio Volo arriva su Comedy Central : Casa nuova per Fabio Volo e per la sua serie tv Untraditional. La seconda stagione, infatti, va in onda da questa sera, 25 settembre 2018, alle 21:00, su Comedy Central (canale 128 di Sky). In occasione della première, però, i primi due episodi saranno trasmessi in simulcast anche su Mtv (canale 130) che, dalla settimana prossima, manderà invece in onda le repliche il lunedì successivo, alle 22:50.La seconda stagione di Untraditional ...

Fabio Volo : "La mia vita è migliore del mio Instagram. Desidero una figlia femmina" : Lo scrittore, conduttore e attore Fabio Volo è reduce da una lunga vacanza in California con sua moglie Johanna, anche lei attrice in tv nella serie da lui ideata Untraditional, in cui si gioca con se stesso per il suo successo.Volo racconta al settimanale Grazia il suo ultimo viaggio, alla ricerca del relax: Tutto bello, ma stancante. Appena arrivati in Italia abbiamo lasciato i bambini alla mia mamma e a mia sorella. Le mie vere vacanze ...

Temptation Island Vip - presentate le coppie si scoprono i primi altarini : Valeria Super Star - Sossio “provolone” Fabio e Marcella al falò di confronto : Finalmente il tanto atteso ritorno di Super Simo alla conduzione di un nuovo programma è arrivato!! presentate le coppie però si scoprono fin dai primi giorni le problematiche e gli altarini!! Tuttavia, all’inizio non mancano delle frecciatine ironiche tra la Ventura e l’ex marito Bettarini. Simona Ventura e Stefano Bettarini si stuzzicano a Temptation Island Vip L’inizio è stato scoppiettante come nello stile di Simona e l’av-Ventura ...