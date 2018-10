Fabio Fazio svela quanti soldi paga la Rai a Carlo Cottarelli | a puntata

Che tempo che fa - Fabio Fazio stravince ma... Il clamoroso sospetto su Mediaset : l'aiutino a Raiuno : L'ombra dell'aiutino su Fabio Fazio . Analizzando i dati di ascolto di Che tempo che fa su Raiuno , 3,6 milioni di telespettatori e 15,5% di share , , Italia Oggi nota la 'mancanza di una contro-...

Che tempo che fa - Pietrangelo Buttafuoco demolisce Fabio Fazio : 'L'arte della vaselina' : 'Gli ospiti illustri di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai stanno a dimostrare - messi in fila - quanto la sappia lunga il mite conduttore , uomo buono come nessuno al mondo, nell' arte della vaselina '. Non usa mezzi termini Pietrangelo Buttafuoco che su Il tempo stronca Fazio: 'Già l'elenco dice tutto', scrive: Carlo Cottarelli, l'agente dei vip Beppe Caschetto, ...

Che tempo che fa - interrogazione in vigilanza contro Fabio Fazio. FdI : perché c'è Cottarelli? : È ricominciato Che tempo che fa e, puntuale come ogni anno, è ricominciato il bombardamento politico contro Fabio Fazio . Ad attaccare in primis Matteo Salvini , che ha confermato che nel suo studio ...

Matteo Salvini contro Fabio Fazio/ “Ha uno stipendio troppo alto - non vado a Che tempo che fa” : Matteo Salvini contro Fabio Fazio: “Ha uno stipendio troppo alto, non vado a Che tempo che fa”. Nuovo attacco del ministro dell'Interno e leader della lega al conduttore(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:35:00 GMT)

Che tempo che fa 2018/ Video - Fabio Fazio vince la gara degli ascolti - ma Salvini lo affossa : A Che tempo che fa si parla di economia e vaccini. Tra gli ospiti ci sono Carlo Cottarelli e Roberto Burioni, oltre a don Gino Rigoldi per la pagina migranti.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:22:00 GMT)

Che fuori tempo che fa - la 'padellata' di Fabio Fazio : hai capito chi porta in studio? Proprio lui... : Stasera - lunedì 8 ottobre - alle 23:30 su Rai1 al tavolo di Che fuori tempo che fa , oltre alla presenza fissa di Max Pezzali e del Mago Forest, saranno ospiti: Geppi Cucciari, che il 31 ottobre ...

Che fuori tempo che fa 8 ottobre 2018 : gli ospiti di Fabio Fazio : ... e la showgirl Melissa Satta , di cui è appena uscita l'autobiografia "M come Melissa" dove racconta la sua vita dall'infanzia a Boston alla passione per lo sport, la moda e i social network. Inoltre ...

“Luciana!”. Littizzetto - clamorosa gaffe su Fabio Fazio a Che tempo che fa : mai umiliato così. Lui resta senza parole : Luciana Littizzetto continua a dare spettacolo a Che tempo che fa. In questa stagione l’obiettivo primario sembra quello di trovare un marito alla spalla di Fabio Fazio: la comica torinese, infatti, ha un suo spazio dedicato sul programma di RaiUno per poter raccogliere le ‘candidature’ dei suoi spasimanti. Anche in questa stagione di Che tempo che fa, in onda ogni domenica su RaiUno, Luciana Littizzetto sa come far parlare di ...

Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 7 ottobre : Gianluigi Paragone si schiera contro Fabio Fazio : Che tempo che fa, Anticipazioni e ospiti 7 ottobre: Sir Rowan Atkinson, Samantha Cristoforetti e Matt Simons, Carolina Crescentini e Roberto Burioni. (Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:01:00 GMT)

Che tempo che fa - da Fabio Fazio ospite 'Mister Bean' Rowan Atkinson : Rowan Atkinson è arrivato in Italia per la promozione del terzo capitolo della saga Johnny English: ' Johnny English colpisce ancora' . Il simpatico attore britannico, celebre in tutto il mondo per ...

Che tempo che fa - terremoto su Fabio Fazio : 'Lavaggio del cervello. E quei soldi...'. L'accusa politica : Nel mirino del senatore grillino Gianluigi Paragone ci finisce la Rai. Non solo il Tg1, accusato di fare propaganda pro-Pd . Ma anche Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa . In un'intervista al ...

Fabio Fazio - Carlo Cottarelli devastato dal Fatto quotidiano : 'Il Paolo Fox dell'economia' : Come lo ha soprannominato? 'Il Paolo Fox dell'economia '. Si consolerà, forse, pensando che Fox è il più rispettato astrologo d'Italia: insomma, all'ex 'premier per tre giorni' Cottarelli poteva pure ...

Che tempo che fa - Sabrina Ferilli a Fabio Fazio : 'Il bacio con Margherita Buy? Lei ci ha preso gusto' : Confessione bollente di Sabrina Ferilli che, ospite di Fabio Fazio a Che tempo Che Fa , ha raccontato il retroscena del bacio lesbico con Margherita Buy sul set del film Io e lei .

Caduta Loredana Berté da Fabio Fazio : come sta ora : Loredana Bertè cade da Fabio Fazio mentre canta Domenica 30 settembre Loredana Bertè è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. La cantante ha presentato uno dei due ultimi singoli, ‘Maledetto Luna-Park’, e il nuovo disco di inediti, ‘Libertè’. Mentre stava cantando, la regina dell’estate 2018 è Caduta sul palco di Che Tempo Che Fa e ha fatto fatica a rialzarsi, dopo numerosi tentativi falliti aggrappandosi ...