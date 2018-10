ilfattoquotidiano

: La verità sugli #F35 spiegata dal ministro della Difesa @Eli_Trenta - Mov5Stelle : La verità sugli #F35 spiegata dal ministro della Difesa @Eli_Trenta - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - italianaradio1 : F35, dal Pentagono stop temporaneo a operazioni di volo. Ispezioni straordinarie anche in Gran Bretagna -

(Di giovedì 11 ottobre 2018)momentaneo alledidegli F35 negli Stati Uniti. Lo ha deciso ilin seguito all’incidente del mese scorso in Sud Carolina. La sospensione consente un’ispezione delle pompe di carburante a tutta la flotta, spiega il Dipartimento della Difesa americano, sottolineando che ledovrebbero essere completate ”nelle prossime 24-48 ore”. I controlli seguono i dati preliminari raccolti nell’ambito dell’indagine sull’incidente dell’F-35B del 28 settembre in Sud Carolina. Un evento che ha fatto scattaresugli F-35in Gran Bretagna. “La sicurezza è un nostro interesse basilare, pertanto abbiamo deciso una pausa di alcuni dei voli dei nostri F35 come misura precauzionale mentre sono in corso le verifiche”, ha detto un portavoce del ministero della Difesa di Londra, precisando peraltro che “continuano i ...