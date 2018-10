F1 | nuovo sistema di assegnazione di punti? Arriva la decisione della Federazione

Anas presenta nuovo sistema per migliorare affidamenti manutenzione del verde lungo le strade : Entro la fine del 2018, Anas avvierà il " sistema Dinamico di Acquisizione" , SDA, per l'affidamento di appalti nel settore dei servizi di manutenzione ordinaria del verde sulla rete stradale ed ...

La Caccia al Pianeta X porta alla scoperta di Goblin - un nuovo pianeta nel sistema solare : La Caccia al pianeta X porta alla scoperta di Goblin, un nuovo pianeta nel sistema solare La ricerca del pianeta X da al nostro sistema solare un nuovo inquilino. Si chiama 2015 TG387, ma è stato soprannominato Goblin: ha circa 300 chilometri di diametro e impiega 40.000 anni per compiere la sua orbita intorno al Sole. È stato trovato per caso, mentre si dava la Caccia all’inafferrabile pianeta X. L’annuncio della scoperta, descritta ...

The Goblin : il nuovo pianetino scoperto nel Sistema Solare conferma l'esistenza del Pianeta Nove?

Scoperto nuovo oggetto nel sistema solare che riconduce al Pianeta Nove? : Scoperto nuovo oggetto nel sistema solare che riconduce al Pianeta Nove? Il Pianeta Nove sembra essere tornato di moda dopo la scoperta di un nuovo e misterioso Pianeta grazie ad un team di astronomi del Carnegie Institution for Science che ha calcolato l’orbita di un oggetto Scoperto recentemente e situato ben oltre Plutone, rivelando ulteriori evidenze della possibile presenza del famoso Pianeta Nove ai confini del sistema solare. Lo studio è ...

FIFA 19 Global Series : EA annuncia un nuovo sistema di qualificazione : EA ha annunciato un nuovo sistema di qualificazione per le FIFA 19 Global Series. Questa volta ogni giocatore potrà partecipare alle sfide e trasformare le performance realizzate nella propria stagione in punti preziosi da utilizzare nella classifica ufficiale, ma vediamo insieme il comunicato ufficiale EA per ulteriori dettagli: Quest'anno, la Weekend League continuerà ad essere un duro banco di prova da cui emergeranno i migliori ...

Football Manager 2019 : licenza ufficiale della Bundesliga e un nuovo sistema di allenamenti tra le novità di questa edizione : Attraverso un comunicato stampa diramato nella giornata di oggi, SEGA e Sports Interactive hanno voluto annunciare le caratteristiche chiave di Football Manager 2019 che, insieme ad un nuovo look e all'introduzione della tanto attesa licenza ufficiale Bundesliga, lo rendono il più grande simulatore di gestione di calcio più popolare al mondo.L'allenamento ha subito la più grande revisione della storia della serie. Il nuovo modulo include ora una ...

Csm - Ermini è il nuovo vicepresidente. Di Maio lo attacca 'Il sistema è contro di noi' : ROMA - Davide Ermini, ex deputato del Partito democratico, è stato eletto vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura . Ha ottenuto 13 voti contro gli 11 di Benedetti, laico, indicato ...

Google Plus si prepara ad un nuovo sistema di visualizzazione dei contenuti : L'ultimo update di Google Plus ci suggerisce che gli sviluppatori lavorano ad una funzionalità che potrebbe consentire un nuovo tipo di flusso personalizzabile L'articolo Google Plus si prepara ad un nuovo sistema di visualizzazione dei contenuti proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta introduce il nuovo sistema di visualizzazione delle immagini nelle notifiche di Android 9 Pie : WhatsApp si appresta ad introdurre una nuova modifica al sistema di notifiche di questo popolare servizio di messaggistica istantanea L'articolo WhatsApp beta introduce il nuovo sistema di visualizzazione delle immagini nelle notifiche di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

È il giorno di iOS 12 : ecco com'è il nuovo sistema operativo degli iPhone : In attesa dei nuovi iPhone, che arriveranno sul mercato il prossimo 21 settembre ma sono già preordinabili sull'Apple Store, oggi è il giorno di quello che sarà il cuore di questi...

iOS 12 - il nuovo sistema operativo per iPhone e iPad. Ecco cosa cambia

Apple Watch - da stasera nuovo sistema operativo ma soprattutto maggiore facilità d’uso : Apple si rende ancora protagonista nella giornata odierna: non solo iOS 12, il nuovo sistema operativo per gli iPhone di cui abbiamo analizzato le peculiarità in un altro articolo, ma anche WatchOS 5, un corposo aggiornamento per gli Apple Watch di quasi tutte le generazioni, che introduce tante nuove funzioni interessanti. Il nuovo sistema operativo verrà rilasciato a partire dalle 19:00 ora italiana ed è stato creato per l’ultimo ...