F1 | nel 2019 non cambierà il sistema di punti

Pensioni : dalle minime alle massime - nel 2019 tornano gli scatti di aumento : Anche le Pensioni negli anni si rivalutano in base al meccanismo della perequazione. Si tratta dell’adeguamento degli assegni previdenziali all’aumento del costo della vita sancito dall’Istat annualmente. Negli ultimi anni le Pensioni non sempre sono state rivalutate. Dopo anni di blocco, nel 2018 c’è stato un piccolo incremento per quel meccanismo di rivalutazione che una volta era chiamato “scala mobile”. Le buone notizie per i pensionati, da ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Brescia e Torino vanno ancora ko nella seconda giornata : ancora una sconfitta sia per la Germani Basket Brescia sia per la Fiat Torino nella seconda giornata della fase a gironi di Eurocup. I lombardi sono stati sconfitti in Spagna dal Morebanc Andorra per 110-91, mentre i piemontesi hanno ceduto in casa ai montenegrini del Mornar Bar per 94-90. Un inizio di stagione disastroso per Brescia, che rimanda ancora la prima vittoria. Sconfitta in Supercoppa, poi alla prima in campionato e poi ancora in ...

Alitalia : Linate chiude tre mesi per lavori nel 2019 - voli vanno a Malpensa : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - A seguito della chiusura dell’aeroporto di Milano Linate, che si fermerà per lavori alla pista dal 27 luglio al 27 ottobre 2019, Alitalia ha previsto un piano per limitare il più possibile i disagi dei passeggeri. Lo comunica in una nota la compagnia, precisando che "ne

Ozark rinnovato da Netflix per la terza stagione - Jason Bateman e Laura Linney tornano nel 2019 : Ozark rinnovato per la terza stagione. Netflix ha confermato il drama con Jason Bateman e Laura Linney per un nuovo ciclo di episodi che andrà in onda, presumibilmente, nel 2019. Il secondo atto della serie è stato pubblicato sul servizio streaming lo scorso 31 agosto. Nonostante le recensioni iniziali non fossero positive, Ozark ha saputo conquistare la sua fetta di pubblico, tanto da convincere Netflix a ordinare una terza stagione a più di ...

Volley - Superlega 2018-2019 : Wilfredo Leon - il CR7 della pallavolo. Un alieno sbarca nel nostro Campionato : Un alieno sta per sbarcare nel nostro Campionato, un fenomeno internazionale arricchirà ulteriormente la spettacolare Superlega, il già ribattezzato CR7 della pallavolo è pronto per sbarcare in Italia e per regalare grandi magie a tutti gli appassionati. Wilfredo Leon vestirà la casacca di Perugia per sciorinare tutta la sua classe e fare la differenza, il Cristiano Ronaldo del Volley (ingaggi faraonico da oltre un milione di euro e talento ...

Anche le donne scendono in pista : al via nel 2019 la Serie W - trampolino di lancio per la F1 : Automobilismo: arriva la Serie W, competizione per sole donne, trampolino di lancio per la F1. Al vbia il prossimo anno Il prossimo anno vedrà il lancio di una nuova competizione automobilistica solo per donne, che mira a diventare un trampolino di lancio per la Formula 1, secondo quanto annunciato oggi dagli organizzatori della ‘Serie W’, come è stata chiamata. La competizione, che assegnerà 1,5 milioni di dollari in premi, ...

I Toto in Italia nel 2019 - annunciati tre concerti : info e biglietti in prevendita per i live : I Toto in Italia nel 2019 portano tre tappe del già lunghissimo tour che hanno intitolato 40 Trips Around The Sun. Se poteva sembrare una tournée infinita, con le nuove date anche in Italia il gruppo ha dato l'impressione di non volersi fermare presto con i live, che arriveranno nel nostro paese dopo le date indoor del mese di marzo. Steve Porcaro approdano quindi in Italia per la data del 3 luglio al Summer Festival di Marostica in ...

F1 - nasce la W Series - un campionato riservato alle donne. Si parte nel 2019 con sei gare : Grande novità nel mondo dei motori per la prossima stagione: nel maggio del 2019 partirà la W Series, un nuovo campionato con vetture di Formula 3 riservato alle donne. Un progetto che punta a far crescere le più talentuose pilotesse del circuito per poter in futuro arrivare a competere in Formula 1. Questa nuova categoria avrà telai Tatuus Formula 3 e si svolgerà su sei gare in Europa dalla durata di 30 minuti. Il montepremi complessivo sarà di ...

Manovra - Tria : nel 2019 vale 37 miliardi - di cui 22 miliardi in deficit - 6 - 9 mld tagli e 8 - 1 mld aumenti entrate : Quanto vale nel suo complesso la Manovra targata M5S-Lega? A presentarla oggi è il ministro dell'economia Giovanni Tria, tornato a parlare alle Commissioni di Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura della NADEF, nota di aggiornamento al Def, da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio. ...

Tria conferma previsioni Def : 'Manovra nel 2019 vale circa 37 miliardi - Pil a +0 - 6' : ... 'Indietro non si torna' - Dopo la bocciatura arrivata ieri da Bankitalia e dall'ufficio parlamentare di bilancio, il governo oggi con il ministro dell'Economia Tria conferma le previsioni contenute ...

Concerti dei Subsonica nel 2019 - annunciate due nuove date : info biglietti in prevendita : I Concerti dei Subsonica nel 2019 si arricchiscono di due nuove date. Il gruppo di Samuel e Boosta ha presentato il disco del ritorno in musica della band a Castel Del Monte, approfittando dell'occasione per annunciare che le date di Torino e Milano con biglietti che saranno presto in vendita per i Concerti del 15 e 19 febbraio prossimi. I biglietti saranno disponibili con la modalità di consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro ...

La bolla più grande della storia potrebbe scoppiare già nel 2019 : Ed è proprio su questo che il Fondo Monetario Internazionale si è concentrato: un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali, come pure i crescenti rischi geopolitici e l'incertezza politica ...

Prezzi dei biglietti per Ultimo in tour nel 2019 con Colpa delle favole - da maggio nei palazzetti per il nuovo album : I Prezzi dei biglietti per Ultimo in tour nel 2019 sono disponibili alla fine di questo post. Colpa delle favole tour 2019 di Ultimo farà tappa nei palasport della penisola la prossima primavera, dal 5 maggio al 2 giugno, e segue l'uscita del nuovo disco di inediti di Ultimo atteso per i primi mesi del prossimo anno. Colpa delle favole, questo il titolo del successore di Peter Pan, non ha ancora una data di uscita ma è certo che arrivi nei ...

Contratto scuola ultime notizie : Di Maio rassicura - il nodo delle risorse nella Legge di Bilancio 2019 : Il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio ha voluto rassicurare il mondo della scuola: “Non ci sarà un solo centesimo tagliato al mondo della scuola né a quello dell’università”, ha affermato il vice premier. C’è molta preoccupazione, infatti, tra il personale scolastico per quanto riguarda l’elemento perequativo previsto nel Contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre. Flc-Cgil, Cisl e Uil rispondono a Luigi Di Maio sul ...