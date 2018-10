Europei Under 21 2019 | il calendario | per l' Italia esordio il 16 giugno a Bologna

Calcio - Qualificazioni Europei 2019 Under 19 : gli azzurri calano il tris all’esordio contro l’Estonia : Riparte il cammino della Nazionale Under 19. Dopo la finale raggiunta due mesi fa e persa solo ai supplementari contro il Portogallo, gli azzurrini ripartono al meglio nelle Qualificazioni agli Europei di categoria del prossimo anno. La squadra allenata da Federico Guidi ha superato per 3-0 in trasferta l’Estonia, portandosi in vetta al gruppo 2. Un 3-0 firmato dalla doppietta di uno scatenato Giacomo Raspadori e da quella di Manolo ...

Bellanova convocato per le qualificazioni agli Europei Under 19 : Il prodotto del settore giovanile del Milan, Raoul Bellanova, è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale Under 19, Federico Guidi, per le partite di qualificazione ai campionati Europei di categoria. Gli azzurrini saranno impegnati martedì 10 e sabato 13 ottobre rispettivamente contro Estonia e Finlandia. Già dallo scorso anno il terzino classe 2000 si allenava con la prima squadra per volontà di Gattuso. Il tecnico milanista ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Spagna cinica - l’Italia si arrende in finale. Non basta la doppietta di Compagno : Il sogno dell’Italia si spezza in finale. Gli azzurri cedono al cospetto della Spagna nell’ultimo atto degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista, andati in scena a Viana do Castelo, in Portogallo. La compagine allenata dal ct Massimo Mariotti dimostra anche una volta di disporre di grinta e carattere da vendere, ma finisce per cedere nelle battute conclusive del match, provando invano a riportarsi in contatto con gli avversari ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia in finale! Brividi con la Germania - poi gli azzurrini dilagano. All’ultimo atto c’è la Spagna : Italia in finale ma che paura nell’ultima partita degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista. Quella che sembrava ormai una formalità ha rischiato di trasformarsi in una clamorosa beffa per gli azzurrini, che hanno sofferto oltremodo nella prima frazione contro la Germania, vittima sacrificale di turno, e poi hanno dilagato, conquistando la seconda posizione nel girone, valsa l’accesso all’ultimo atto del torneo. Pronti via ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : l’Italia cede con la Spagna ma rialza la china dopo la grande paura. Una vittoria con la Germania vale la finale : Sospiro di sollievo dopo la grande paura. Battuta d’arresto per l’Italia nel penultimo impegno del girone eliminatorio degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista a Viana do Castelo, in Portogallo. dopo la splendida vittoria ieri contro i padroni di casa, che sembrava aver spianato la strada agli azzurrini verso la finale, è arrivata la sconfitta contro la Spagna, che ha imposto nettamente la sua supremazia, portando a casa la ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia da sballo - Portogallo travolto in casa! Per gli azzurri la finale è più vicina : Italia da sballo agli Europei Under20 2018 di Hockey su pista. Gli azzurrini guidati dal ct Mariotti hanno dominato contro i padroni di casa del Portogallo a Viana do Castelo, infliggendo un pesante 6-2 ai vincitori delle ultime 5 edizioni del torneo e ottenendo una clamorosa rivincita della finale persa in Svizzera nel 2016. A fare la differenza per l’Italia è stato un superbo Davide Nadini, che ha portato in vantaggio gli azzurrini dopo ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia sfavillante contro la Svizzera. Un poker di Compagno travolge gli elvetici : Italia sfavillante nella seconda sfida degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista, in corso di svolgimento a Viana do Castelo, in Portogallo. Gli azzurrini guidati da coach Massimo Mariotti si sono imposti con un perentorio 11-1 nei confronti della Svizzera, annichilita dal poker di Compagno e dalle doppiette di Galimberti ed Ehimi. Un match a senso unico è andato in scena davanti al pubblico lusitano, che ha assistito all’assolo ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia da 10 in pagella - travolta l’Inghilterra all’esordio : Italia da 10 in pagella nella prima partita degli Europei Under20 di Hockey su pista, in corso di svolgimento a Viana do Castelo, in Portogallo. Gli azzurrini, guidati dal ct Massimo Mariotti, hanno imposto un perentorio 10-1 all’Inghilterra, sommersa dalle giocate di un gruppo che non ha lasciato scampo agli avversari, mettendo le cose in chiaro sin dalle prime battute del match. Passano appena due minuti e ci pensa Compagno a portare in ...

Volley : Europei Under 19 - per l'Italia in semifinale c'è la Turchia : ... quando le azzurrine di Marco Mencarelli riuscirono a superare la Turchia in una emozionantissima semifinale del Campionato del Mondo Under 18, dove poi la formazione tricolore conquistò la medaglia ...

LIVE Italia-Slovacchia Under21 - amichevole in DIRETTA : test importante per gli azzurrini verso gli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dell’amichevole tra le nazionali under 21 di calcio di Italia e Slovacchia, che si giocherà alle ore 18.30 alla “Mol Arena” di Dunajska Streda. Gli azzurrini, qualificati di diritto agli Europei di categoria del prossimo anno, continuano così il loro ciclo di impegni non ufficiali. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida amichevole delle nazionali under 21 di calcio tra Slovacchia ...

Volley : Europei Under 19 Femminili - l'Italia batte l'Olanda e va in semifinale : DURRES , ALBANIA, - In semifinale a passo di carica. L' Under 19 femminile di Massimo Bellano agli Europei di categoria batte l'Olanda 3-0 , 25-21, 25-19, 27-25, centrando la quarta vittoria ...

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : azzurrini per continuare l’avvicinamento agli Europei 2019 : La Nazionale italiana di Calcio maschile Under 21 ha terminato la preparazione a Roma e si è recata a Dunajska Streda, città slovacca che domani ospiterà la gara amichevole tra Slovacchia e Italia. Il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella (chiamato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (che ha lasciato il ritiro a causa dei problemi legati all’infortunio riportato nel club ...

Volley : Europei Under 19 - per l'Italia terza vittoria e semifinale ad un passo : DURRES , ALBANIA, - l'Italia Under 19 continua sicura la marcia verso le semifinali dell' Europeo di categoria che si stanno giocando in Albania. La qualificazione per le sfide che valgono le medaglie ...