Esultanza Piatek | perchè l’attaccante del Genoa esulta come un pistolero? Il curioso

sportfair

: @RickyTrevisani Aspetto di sentire la tua esultanza quando Piatek segnerà alla tua squadra del cuore Inter - bagarriu : @RickyTrevisani Aspetto di sentire la tua esultanza quando Piatek segnerà alla tua squadra del cuore Inter - Fra_Foschi : Quanto mi fomenta l’esultanza di Piatek Bang bang ?? - albysamp12 : RT @SkydAnc3R: Secondo alcuni genoani Defrel avrebbe copiato l'esultanza da Piatek. Ok. -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Tiro, gol e quel gesto diventato ormai il più imitato dai tifosi d’Italia: ecco il motivo dell’di, ilche fa impazzire ilSette gol in sette partite di campionato, 4 gol in una di Coppa Italia: è questo il bottino pazzesco che Krzysztofha messo insieme nelle sue prime partite in Italia. L’attaccante polacco ha fatto innamorare tutti i tifosi delche si coccolano il capocannoniere del campionato, ma anche tutti quell che al fantacalcio hanno deciso di scommettere su di lui, venendo ripagati a suo di gol. La sua, dopo ogni marcatura, è inoltre diventata virale in ogni parte d’Italia: il gesto del ‘’ è imitato da tutti. In tanti però si sono chiesti quale sia il significato di questa particolare, tanto che lo stesso, intervistato da Il Secolo XIX, ne ha spiegato il ...