Esame Avvocato | prove scritte 11 | 12 e 13 dicembre | come prepararsi

Mimmo Lucano resta ai domiciliari. L’avvocato : “Presenteremo ricorso al RiEsame” : L'avvocato di Mimmo Lucano entra nel Tribunale di Locri poco dopo le undici. Incontra il giudice per le indagini preliminari Domenico Di Croce e poco minuti dopo, all'uscita, il responso c'è. "Gli arresti domiciliari - dice il legale Andrea Dacqua all'Huffpost - non sono stati revocati. Presenteremo ricorso al tribunale del Riesame".Per il sindaco di Riace, accusato di favoreggiamento di immigrazione clandestina e fraudolento affidamento ...

Esame Avvocato : le prove - invio della domanda di partecipazione entro il 12 novembre : Coloro che intendono sostenere l'Esame di abilitazione alla professione forense, potranno inoltrare la propria domanda di partecipazione, corredata da tutti gli allegati richiesti nel bando, fino al prossimo 12 novembre. Le prove scritte avranno inizio circa un mese dopo, precisamente l'11 dicembre 2018, presso le sedi che verranno successivamente comunicate. Le prove d'Esame Come per gli anni passati, le prove scritte saranno articolate in tre ...

