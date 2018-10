Ermal Meta - 9 primavere | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ermal Meta, 9 primavere: Audio + Testo, video, MP3 Ermal Meta, 9 primavere Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Ermal Meta è 9 primavere: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il singolo racconta una storia d’amore conclusa dopo nove primavere. Una relazione chiusa però […]

Ermal Meta dona il calco della mano al Museo del Festival di Sanremo con altri cimeli : Ermal Meta dona il calco della mano al Museo del Festival di Sanremo. Questo è l'ultimo gesto dell'artista di Fier per la kermesse che ha vinto a febbraio del 2018 in duetto con Fabrizio Moro, con il quale ha cantato Non mi avete fatto niente. Il calco sarà presente al Museo che ha sede all'interno del Casinò. Oltre al calco della sua mano, che è entrato a far parte della collezione da ottobre, Ermal Meta ha anche deciso di donare altri ...

La musica italiana per Luca Cardillo - la raccolta fondi condivisa da Tiziano Ferro - Emma - Ermal Meta e molti altri : Luca Cardillo è un ragazzo siciliano colpito da una forma rara di tumore. Luca Cardillo è stato colpito da un Osteosarcoma e da quel momento la sua vita è cambiata, costretto a letto senza la possibilità di svolgere le più comuni azioni quotidiane. Sua sorella, Lidia Cardillo, ha divulgato su YouTube un video in cui è suo fratello stesso a spiegare la malattia e a raccontare quanto avvenuto ma soprattutto di cosa ha bisogno: Luca ha bisogno ...

Ermal Meta chiude il tour con il cuore in disordine e il cielo più su : “Non funziona senza di voi” : Ermal Meta chiude il tour con una serie di ringraziamenti per tutti quelli che hanno partecipato. L'artista di Fier appende quindi la chitarra dopo una galoppata inarrestabile ed emozionante che ha iniziato al Mediolanum Forum di Assago il 28 aprile scorso e dopo la quale non si è più fermato. Nella lungo viaggio di Non abbiamo armi c'è stato spazio per una tappa anche al Centrale Live di Roma, oltre che per un'incursione all'Eurovision Song ...

Ultimi biglietti per la Partita del Cuore a Empoli del 13 ottobre con Ermal Meta e gli altri : La Partita del Cuore a Empoli approda in Toscana per il terzo anno consecutivo con Metti in campo il Cuore. L'iniziativa benefica raccoglie alcuni personaggi di spicco del mondo della musica e dello spettacolo che sono pronti a scendere in campo per una buona causa. La Partita si terrà ancora allo Stadio Castellani di Empoli dove esordì nel 2016. Sarà ancora la Nazionale Italiana Cantanti di Paolo Belli a sfidare la Nazionale Calcio TV di ...

Mark Knopfler a Cesena : ad ImaginAction Ermal Meta - Alessio Bernabei - Lorenzo Fragola - Biondo e molti altri : Mark Knopfler a Cesena per il Festival ImaginAction: sarà lui l'ospite d'onore della nuova edizione dell'evento in programma dal 12 al 14 ottobre. Tanti gli artisti italiani presenti per raccontare la propria storia musicale: ci saranno Ermal Meta e Lorenzo Fragola ma anche Alessio Bernabei, Biondo, Chiara Galiazzo, Nesli e molti altri. I tre giorni di Festival prevedono interventi degli artisti presenti per alcuni incontri che si ...

A cena con Ermal Meta con Charity Stars il 12 ottobre : ecco le istruzioni per partecipare all’asta : Ermal Meta con Charity Stars per una serata intera in compagnia dell'artista di Fier. Questo è quanto ha messo in palio l'organizzazione, che concede la possibilità di aggiudicarsi un incontro all'asta con il cantautore di Vietato Morire che si terrà il 12 ottobre prossimo in una location esclusiva. L'asta è aperta per 7 persone in totale, con l'aggiudicatario dell'asta e 6 suoi amici che avranno l'occasione di conoscerlo e passare una ...

ANTONELLO VENDITTI - "SOTTO IL SEGNO DEI PESCI"/ Foto - Ermal Meta all'Arena di Verona : "grazie maestro" : ANTONELLO VENDITTI ha festeggiato i 40 anni di "Sotto il SEGNO dei Pesci" con una serata evento all'Arena di Verona tra ospiti e problemi tecnici: "Ho visto il futuro in quel disco"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:00:00 GMT)

San Vito Lo Capo - torna il Cous Cous Fest : ospiti Le Vibrazioni ed Ermal Meta : Partirà, quindi, il Campionato del mondo di Cous Cous con gli chef provenienti da Angola, Costa D'Avorio, Israele, Italia, Marocco, Tunisia, Senegal, Spagna, Stati Uniti e Palestina. A votare e ...

Come partecipare allo showcase di Ermal Meta a Rete Tre il 5 ottobre : tutti i dettagli del contest : Arrivano le indicazioni su Come partecipare allo showcase di Ermal Meta a Rete Tre il 5 ottobre, dopo che il primo appuntamento era stato rimandato. Già avviato il contest sulla pagina ufficiale di Rete Tre, nella quale sono spiegati i passaggi da compiere per partecipare all'estrazione finale che è in programma per il 25 settembre. Rimangono quindi pochi giorni prima che si chiuda la possibilità di vincere due dei biglietti messi in palio ...

Antonio Mezzancella è Nek/ Video - dopo Il terzo posto con Ermal Meta saprà ripetersi? (Tale e quale show) : Antonio Mezzancella è Nek, dopo Ermal Meta per lui c'è subito un'altra dura prova con un cantante italiano che è amatissimo dal pubblico di tutto il mondo. (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:01:00 GMT)