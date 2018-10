En plein di bufala furgone bianco e donna che rapisce bambini | in Italia è psicosi

optimaitalia

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Non ci sono limiti per le catene social: la doppiae dellachesta impazzando su WhatsApp e anche Facebook. Le due fake news in parte viaggiano da sole, in parte sono intrecciate e hanno aree di riferimento geografiche pure diverse. Cerchiamo di esaminarle entrambe, pure per capire che non c'è alcun fondamento di verità che le contraddistingue (almeno per il momento).Partiamo dalla cosiddetta. La catena social sta impazzando soprattutto su Facebook, seguendo il tam tam delle bacheche dei profili di utenti residenti (quasi esclusivamente) nell'area della provincia di Caserta. Un camioncino di quelli ad uso commerciale si aggirerebbe nei pressi delle scuole e di altri edifici pubblici: al suo interno, ci sarebbero dei ROM intenzionati a derubare passanti e nella peggiore delle ipotesi anche per rapire i ...