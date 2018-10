Elisabetta Canalis | ' Ho avuto una tempesta ormonale che m' ha fatto tornare alle forme di

Elisabetta Canalis e la madre su Instagram : la bellezza è una dote di famiglia : Elisabetta Canalis e la madre Bruna posano su Instagram, dimostrando come la bellezza sia una dote di famiglia. L’ex velina di Striscia la Notizia ha compiuto da poco 40 anni, ma non ha perso un pizzico di quel fascino che negli anni Novanta la rese uno dei volti più amati della tv. Solare, bellissima e affascinante, Elisabetta ha ereditato la sua eleganza dalla mamma. La signora Bruna vive a Sassari, in Sardegna, ma quando può prende un ...

Elisabetta Canalis in lacrime a Verissimo : racconta la scomparsa del suo papà - l'amore per la famiglia…

Elisabetta Canalis in lacrime a Verissimo : Elisabetta Canalis è stata ospite a Verissimo e ha raccontato i suoi primi 40 anni, la scomparsa del suo papà e l’amore per la figlioletta Skyler e per il marito Brian Perri. Ma durante l’intervista la Canalis non ha saputo trattenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime. Silvia Toffanin mostra a Elisabetta Canalis una foto risalente agli inizi della sua carriera. Nello scatto l’ex velina è insieme a Franchino, il manager dei ...

Verissimo - Elisabetta Canalis a Silvia Toffanin : 'George Clooney? No - l'uomo della mia vita è mio marito' : Elisabetta Canalis si confessa a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin l'ex velina, che ha compiuto 40 anni, ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera da quando ha ...

Elisabetta Canalis : “Vieri e Clooney? Ecco cosa penso di loro oggi” : Elisabetta Canalis a Verissimo parla delle vecchie storie con Bobo Vieri e George Clooney e dell’amore per il marito Brian Perry Elisabetta Canalis è tornata in Italia per un’intervista a Verissimo. Silvia Toffanin ha ripercorso i 40 anni della showgirl sarda, tra vita privata e carriera. Non sono mancati i riferimenti agli amori passati, in […] L'articolo Elisabetta Canalis: “Vieri e Clooney? Ecco cosa penso di loro ...

Verissimo - Elisabetta Canalis : “Con George Clooney bei ricordi - ma è Brian l’amore” : Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Elisabetta Canalis ha ripercorso con la conduttrice le tappe della sua carriera e della sua vita sentimentale. Sul rapporto con il divo George Clooney, Elisabetta ha confidato: “Con George Clooney ho bei ricordi, ma è mio marito l’uomo della mia vita. Con Brian ho vissuto e vivo anni di gioia, coronati dall’arrivo di mia figlia.” Sulla sua vita americana, Elisabetta ha aggiunto: ...

