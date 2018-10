Eleonora Giorgi | “Mi sono innamorata di Stefano Sala” VIDEO

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo : «Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa». Eleonora Giorgi ha una cotta per Sala? : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro “Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa”. Ivan Cattaneo esce allo scoperto riguardo ai suoi sentimenti verso l’ex velino e la tenera simpatia che starebbe nascendo tra di loro nella casa del Grande Fratello Vip. Questa mattina il cantante si è aperto con Giulia Provvedi e Lory Del Santo, più che mai incuriosite dalla possibile nascita di una storia che sarebbe certo più sorprendente di quella, di cui già ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : «A Eleonora Giorgi piace Stefano Sala ma ha paura. E io mi porto Elia in caverna» : di Silvia Natella C'è sempre tempo per pettegolezzi e supposizioni al Grande Fratello Vip. Ivan Cattaneo in una chiacchierata con Giulia Provvedi e Lory Del Santo si è detto convinto dell'interesse ...

Gf Vip Eleonora Giorgi scoppia in lacrime : Una notte difficile al “Gf Vip” per Eleonora Giorgi che è scoppiata a piangere a causa di un malessere che sta vivendo nella casa, dove la convivenza forzata, la differenza di vedute con gli altri e la lontananza dai propri affetti iniziano a pesare. Eleonora Giorgi ha avuto un crollo psico-fisico dettato dalla fame e nel cuore della notte ha tuonato: “Non posso andare a letto così sto male”. E’ stata necessaria una riunione di ...

Grande Fratello Vip : lite nella notte. Lory Del Santo - Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi al centro delle critiche : La produzione decide di animare la situazione nella casa mettendo i concorrenti l'uno contro l'altro.

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi e Lory Del Santo brutalizzate : la notte delle pugnalate : notte di tensione al Grande Fratello Vip , e dietro ci sarebbe lo zampino degli autori. Ai concorrenti è stato chiesto di 'suggerire' tre critiche ad altrettanti inquilini, leggendo poi le risposte ...

Grande Fratello Vip - il dramma di Enrico Silvestrin. Eleonora Giorgi : 'Oggi è così perché da giovane...' : Una storia difficile, tenuta nascosta. Enrico Silvestrin sta dividendo i coinquilini del Grande Fratello Vip per i suoi atteggiamenti spesso molto duri e polemici, come nei confronti di Valerio Merola ...

Eleonora Giorgi in lacrime durante la notte al GFVip : «Non posso andare a letto così» : GFVip , notte difficile per Eleonora Giorgi : l'attrice è scoppiata a piangere a causa di un malessere che sta vivendo nella casa, dove la convivenza forzata, la differenza di vedute con gli altri e ...

Grande Fratello Vip 2018/ Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin ai ferri corti : la confessione di Cattaneo : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin, tensione alle stelle. La rivelazione shock dell'attrice sul vj raccontata da Cattaneo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Eleonora Giorgi : “Ho sbagliato - ho chiesto scusa” (VIDEO) : Eleonora Giorgi non smette di pensare alla diretta dello scorso lunedì. Dopo aver espresso una forte paura per un eventuale agguato da parte degli haters della Casa, l’attrice ha ammesso di credere di aver sbagliato a reagire in un determinato modo in puntata. “Però era quello che volevo dire“, ha confidato Eleonora Giorgi a due dei concorrenti. Eleonora Giorgi si sfoga con Provvedi e Basile L’attrice fa ancora una volta ...

GF Vip - Enrico Silvestrin : Eleonora Giorgi ha paura e Merola lo querela : Enrico Silvestrin querelato da Merola? La paura di Eleonora Giorgi al GF Vip Ieri pomeriggio, martedì 10 ottobre, Eleonora Giorgi si è lasciata andare ad alcuni commenti sugli atteggiamenti aggressivi di Enrico Silvestrin, mentre si trovava vicino alla zona piscina in compagnia di Giulia Salemi, Francesco Monte, Lory Del Santo e Ivan Cattaneo. Nel terzo appuntamento serale del Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5, la Giorgi ha ...

Gf Vip - Eleonora Giorgi spara a zero su Zucchero : "L'ho visto zozzone - tutto ubriaco" : Spesso ai concorrenti del Gf Vip capita di dimenticarsi delle telecamere e può succedere che inciampino in clamorose gaffe o che facciano rivelazioni privatissime. Ma per la Marchesa D'Aragona e ...