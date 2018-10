Egitto | diciassette condanne a morte per le bombe nelle chieste copte

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018)e diciannove all’ergastolo. Sono le sentenze emesse dal tribunale militare di Alessandria d’per gli attacchi a tre chiese cristiane. Lo scrive l’agenzia egiziana Mena riferendo su sentenze considerate come “ingiuste” da Amnesty International. Il processo riguardava fra gli altri l’attentato dinamitardo dell’11 dicembre 2016 alla chiesa copto-ortodossa di San Pietro nel quartiere Abaseya al Cairo che causò 29 morti. Lesono state inflitte anche per leche nell’aprile dell’anno scorso colpirono chiesea Tanta e Alessandria, in cui morirono 45 persone. Fonti giudiziarie precisano che i condannati sono stati riconosciuti colpevoli di adesione all’Isis e alcuni anche per un attacco portato il 16 gennaio dell’anno scorso a un posto di blocco della polizia a Naqab, nel desertico sud-ovest del paese. Amnesty ...