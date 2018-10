Economia emissioni zero | il ruolo del gas rinnovabile

Nobel Economia - così Nordhaus nel 1977 teorizzò la soglia dei 2 gradi Celsius e la tassazione sulle emissioni di Co2 : Dall’obiettivo perseguito dall’Accordo di Parigi di limitare al di sotto dei 2 gradi Celsius il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, fino alle teorie sulle tasse per le emissioni di Co2. L’economista statunitense William Nordhaus (a destra nella foto), che insegna alla Yale University, insignito insieme al collega della New York University Paul Romer del premio Nobel per l’Economia 2018 proprio per i suoi studi su ...