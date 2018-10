Ecco il trailer di lancio di LEGO DC SUPER-VILLAINS!

She-Ra - Ecco il trailer della serie animata : Dopo mesi di anticipazioni ecco arrivato il primo trailer ufficiale di She-Ra and the Princesses of Power, la nuova serie animata prodotta da Dreamworks per Netflix che riprende i personaggi del classico dell’animazione anni Ottanta. Questa clip approfondisce gli aspetti della trama, confermando l’ambivalenza che caratterizzerà la protagonista Adora, a cui dà la voce la giovane attrice Aimee Carrero. Mentre sappiamo che, nei cartoni ...

'Daredevil". Ecco il trailer della terza stagione della serie Marvel/Netflix : Ma quando il suo acerrimo nemico Wilson Fisk , Vincent D'Onofrio, esce di prigione, Matt deve scegliere se nascondersi al mondo o accettare il suo destino di eroe. A proposito del colosso dello ...

Le terrificanti avventure di Sabrina - Ecco il trailer : Manca poco meno di un mese ad Halloween e ancora meno al debutto de Le terrificanti avventure di Sabrina, la nuova serie Netflix che ci riporterà alle macabre avventure dei fumetti della Archie Comics che la vedevano protagonista. Al centro appunto troviamo Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) che il 31 ottobre festeggia non a caso il suo compleanno: allo scoccare dei 16 anni, però, la ragazza metà umana e metà strega deve decidere quale strada ...

Titans - Ecco il trailer italiano della serie Dc : Come era già emerso dalle brevi anticipazioni dei mesi scorsi, sono decisamente cupi e maturi i toni che caratterizzeranno la serie tv Titans, fiore all’occhiello della nuova piattaforma di streaming Dc Universe, dedicata appunto a tutti i titoli derivati dalla Dc Comics. Questa produzione, in partenza negli Stati Uniti il 12 ottobre, riprende i personaggi dei Teen Titans (o Giovani Titani, in Italia), che siamo stati finora abituati a ...

Creed II - Ecco il trailer del secondo revival di Rocky : La sfida si ripete: sono passati 33 anni da quando il pugile sovietico Ivan Drago affrontò il mitico Rocky Balboa nella quarta pellicola della saga cinematografica dedicata al pugile americano. Ora a distanza di anni la sfida è destinata a ripetersi grazie a Creed II, la pellicola che funge da secondo sequel alla serie originale. In queste ore è stato diffuso un nuovo trailer che approfondisce ulteriormente questo rinnovato duello. Protagonista ...

Dark Phoenix - Ecco il trailer del nuovo film sugli X-Men : Doveva inizialmente debuttare nel novembre 2018, ma è stato rimandato al febbraio 2019 per permettere degli estesi reshoot: ora di Dark Phoenix, il nuovo film nella saga degli X-Men, è possibile vedere le primissime immagini. In queste ore, infatti, è stato diffuso il primo trailer della pellicola che si concentrerà sul personaggio di Jean Grey, interpretata da Sophie Turner (la Sansa di Game of Thrones), ma soprattutto sul suo alter ego ...

Animali fantastici : I crimini di Grindelwald - Ecco il nuovo trailer : Annunciando l’uscita del nuovo trailer di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, la scrittrice (e qui anche sceneggiatrice) JK Rowling aveva promesso che i fan avrebbero udito un nome molto familiare. Dopo varie speculazioni, la diffusione della clip ha rivelato il mistero: si tratta di Nagini, il fidato serpente di Voldemort nella saga originale di Harry Potter, che qui viene reinterpretata come una donna mutaforma, interpretata ...

Animali Fantastici - Ecco il nuovo trailer : si torna ad Hogwarts : È online il trailer finale del film 'Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald', attesissimo sequel della saga nata dalla penna della scrittrice britannica J. K. Rowling, al cinema dal 15 novembre. ...

20 anni di «Titanic» : Ecco il trailer per il ritorno in sala : Leonardo DiCaprio è Jack DawsonLeonardo DiCaprio oggiKate Winslet è Rose DeWitt Bukater Kate Winslet oggiBilly Zane è Caledon "Cal" Nathan HockleyBilly Zane oggiKathy Bates è Margaret "Molly" BrownKathy Bates oggiFrances Fisher è Ruth DeWitt BukaterFrances Fisher oggiVictor Garber è Thomas AndrewsVictor Garber oggiBernard Hill è Edward SmithBernard Hill oggiJonathan Hyde è Joseph Bruce IsmayJonathan Hyde oggiDavid Warner è Spicer LovejoyDavid ...

Bumblebee - Ecco il trailer del film spin-off dei Transformers : È arrivato in queste ore il primo trailer ufficiale di Bumblebee, il film che funge sia da spin-off che da prequel della saga dei Transformers. A differenza dei cinque film usciti finora non sarà diretto da Michael Bay ma da Travis Knight (finora impegnato in film d’animazione come Kubo e la spada magica) e trasporterà la vicenda indietro nel tempo, arrivando alla fine degli anni Ottanta. In questa pellicola, infatti, la ...

Goblin Slayer : Ecco il trailer della serie anime! - : Ambientata in un mondo di violenza e massacri, la saga ha per protagonista Goblin Slayer, avventuriero armato di spada e scudo che stermina i Goblin che infestano boschi e annientano villaggi, dato ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra Dante in azione e svela il terzo personaggio giocabile : Ecco il misterioso V : Il Tokyo Game Show 2018 non è di certo avaro di novità per tutti i fan di Devil May Cry che stanno attendendo con trepidazione il lancio di Devil May Cry 5, ultimo capitolo di un franchise che dopo il DMC di Ninja Theory vuole tornare alle origini convincendo anche e soprattutto i fan di vecchia data.Come segnalato da Polygon, l'evento nipponico ci ha permesso di dare un'occhiata da vicino a un nuovissimo trailer che si concentra soprattutto su ...

Hill House - Ecco il trailer della serie sulla casa infestata : A poche settimane dalle prime anticipazioni, ecco arrivare il primo trailer ufficiale di Hill House, la nuova serie horror che debutterà il mese prossimo su Netflix. Ispirata dal romanzo di Shirley Jackson e dalle sue interpretazioni filmiche (come Haunting – Presenze del 1999), questa nuova produzione tornerà ancora una volta su uno dei cliché più utilizzati nella letteratura nera, la casa infestata, ma declinando il tutto sulla base di ...

Amy Winehouse : Ecco il trailer del film documentario "Back To Black" : In uscita il prossimo 2 novembre