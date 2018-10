Ecco i presunti prezzi e i render di Huawei Mate 20 in Twilight

Ecco i presunti display di Xiaomi Redmi Note 6 e Redmi 6 Plus : Grazie a due inserzioni su AliExpress abbiamo la conferma dell'ormai imminente lancio di Xiaomi Redmi Note 6 e di Xiaomi Redmi 6 Plus L'articolo Ecco i presunti display di Xiaomi Redmi Note 6 e Redmi 6 Plus proviene da TuttoAndroid.