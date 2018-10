Eccellenza umbra | gara sospesa per furto riprenderà da dove è stata interrotta

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 ottobre 2018) La partita del campionato umbro ditra San Sisto e Pontevecchio, che sabato scorso eraalla fine del primo tempo in seguito ad unavvenuto all’interno degli spogliatoi degli ospiti durante la partita,da. Il giudice sportivo della Federcalcio, Marco Brusco, ha deliberato che “la partita si rigiochi daera“. Alla fine del primo tempo, sullo 0-0, i giocatori del Pontevecchio avevano ritrovato lo spogliatoio svaligiato: dai soldi alle chiavi di casa passando per i documenti e le chiavi della macchina. I giocatori del Pontevecchio non sono voluti tornare in campo e, dopo aver lasciato trascorrere il tempo di attesa, l’arbitro Amadei aveva ritenutola. Ora il giudice ha stabilito che “essendo venuto meno il giusto stato d’animo e la ...