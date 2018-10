East Market Garage – Al via la quarta edizione del primo market vintage per auto e moto

sportfair

(Di giovedì 11 ottobre 2018)a tutto gas, al via ladiTorna, ilper, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Dopo le fortunate prime tre edizioni, arriva ora il quarto capitolo della kermesse questa volta dedicato alle Hot Rod grazie alla collaborazione con Rumblers Car Club Milano. Nella nuova location di via Mecenate saranno presenti più di 30da tutta Europa, restaurate a mano nella maniera tradizionale. Per far parte del club, infatti, si devono rispettare delle regole ferree, i veicoli devono essere tutti precedenti al 1960, con due porte e rigorosamente marcianti. Segno inconfondibile del Club è il “Dirty Devil” applicato su ogni mezzo. Tra i modelli esposti anche veicoli USA precedenti al 1960. Decine di espositori cone accessori che presenteranno centinaia di pezzi ...