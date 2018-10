E in aula sul Def Savona si ' riprende' il ministero dell' Economia

Def - l’aula del Senato approva con 165 voti a favore : esulta la maggioranza - ironia Pd : Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza alla Nota di aggiornamento al Def. I voti favorevoli sono stati 165, 107 i contrari, 5 gli astenuti. Secondo quanto indicato dalla Nota, il deficit salirà al 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021. Al momento della proclamazione del voto, applausi ed esultanza tra i banchi della maggioranza, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini seduto tra i ...

Il Pd presenta un’interrogazione sul concorso universitario di Conte : “Venga a chiarire in aula” : Il Partito Democratico ha presentato in Senato un'interrogazione parlamentare urgente dedicata al presunto conflitto di interessi grazie al quale il premier Conte avrebbe vinto una cattedra universitaria nel 2002: ""Il concorso in cui Conte è diventato professore ordinario nel 2002 potrebbe essere viziato da una grave incompatibilità. Nella commissione che lo ha giudicato c'era il professor Guido Alpa? Alpa non era definito nello stesso CV ...

Giuseppe Conte - nuovo caso su un concorso universitario. Pd : “Chiarisca in aula sul conflitto di interessi” : Un potenziale conflitto di interessi dietro il concorso da professore ordinario all’università di Caserta vinto dal premier Giuseppe Conte nel 2002. A darne conto è Repubblica, che racconta come tra i commissari d’esame ci fosse Guido Alpa, noto civilista, con cui l’anno prima Conte in qualità di avvocato del Garante della privacy aveva firmato un ricorso contro la Rai. I senatori del Pd hanno chiesto al premier di riferire in ...

Def : slitta a giovedì 11 ottobre il voto in aula alla Camera sulla nota di aggiornamento : La presidenza della Camera ha comunicato ufficialmente che il governo ha trasmesso ieri alla Camera la nota di aggiornamento del Def 2018. Lo ha detto nell'aula di Montecitorio la vice presidente Mara Carfagna. L'avvio dell'esame del provvedimento in aula, previsto per mercoledi' pomeriggio, e' stato posticipato alle 16 di giovedì 11 ottobre su richiesta del presidente della Commissione Bilancio.

Importante convegno sulle Patologie Cardiache a Taranto sabato 29 settembre presso l’aula Magna Giovanni Paolo II : Taranto. Si svolgerà sabato 29 settembre 2018 in Piazza Santa Rita (opera Master Clast) a Taranto, il convegno di introduzione al

Pena ridotta per Fabrizio Corona - lui esulta in aula e il giudice lo richiama : “Per favore!”. Poi se la prende coi giornalisti : “Mi avete dato del criminale, del mafioso, di chi ricicla i soldi della malavita. Mi sono fatto, in totale, 6 anni di galera. Oggi mi hanno dato 6 mesi perché non mi potevano assolvere. Fatevi tutti un esame di coscienza. Dedico questa vittoria a mio figlio Carlos“. È lo sfogo di Fabrizio Corona, dopo che la Corte d’Appello di Milano ha ridotto la Pena a sei mesi rispetto ai 12 che erano stati stabiliti in primo grado. Corona ...

Milleproroghe - senatori del Pd occupano l’aula della commissione : “Discussione sul testo azzerata - Parlamento umiliato” : Il testo del Milleproroghe arriverà al Senato nel pomeriggio senza relatore. E la decisione presa dal presidente della commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, Stefano Borghesi, provoca la reazione del Pd che occupa l’Aula della commissione. Sia i componenti che gli altri senatori del gruppo hanno deciso di protestare dopo l’azzeramento della discussione sul provvedimento, che la maggioranza deve approvare entro il 23 ...

Milleproroghe - passa la prima fiducia su un provvedimento del governo Conte. Il risultato in un’aula semivuota : Dopo le proteste delle opposizioni sulle procedure usate dal governo per chiedere la fiducia, la Camera ha approvato con 329 sì e 220 contrari il decreto Milleproroghe. Si tratta della prima fiducia su un provvedimento per Il governo M5S-Lega. Al momento dell’annuncio del risultato della votazione, in Aula, erano rimasti pochi deputati. In gran parte avevano già lasciato l’emiciclo dopo aver votato, senza attendere la ...

Diciotti - Pd : “Conte riferisca in aula. Sulla nave donne vittime di violenza e 120 migranti in sciopero della fame” : Il Partito democratico chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire in Aula sui fatti della nave Diciotti. Mentre ancora si cerca una soluzione per la nave bloccata in porto a Catania con 150 migranti a bordo, continuano Sulla nave le visite delle delegazioni politiche che chiedono risposte dall’esecutivo. I dem guidati da Maurizio Martina hanno invitato il premier a riferire in Parlamento: “La situazione è grave e ...

Anche Maria Elena Boschi sulla nave Diciotti. Martina a Conte : "Situazione grave e drammatica - riferisca in aula" : I parlamentari del Pd Maria Elena Boschi ed Emanuele Fiano sono saliti su nave Diciotti assieme al presidente dell'Ars Gianfranco Micciche, il deputato di Leu Stefano Fassina, il segretario della Cgil Michele Pagliaro e l'eurodeputato del Pd Michela Giuffrida. Tutti hanno dovuto indossare calzari, mascherina e guanti. La situazione sulla nave resta invariata, con il Viminale che non autorizza lo sbarco dei 150 migranti perché non riceve ...

Vaccini - il Molise punta sull'obbligo. Presto nell'aula di via IV Novembre la proposta di legge : Il tema 'Vaccini' è approdato anche nell'aula di Palazzo D'Aimmo . Proprio qui, solo ieri i consiglieri regionali del PD, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla , avevano illustrato la proposta di legg ...