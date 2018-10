DTM - L' Aston Martin lancia la sfida ad Audi e BMW

quattroruote

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Laprenderà parte al campionato turismo tedesco a partire dal 2019, prendendo il posto lasciato libero della Mercedes, che si ritira alla fine di questanno per concentrarsi sul suo programma legato alla Formula E. Il prossimo anno, dunque, avremo ancora tre costruttori a darsi battaglia in pista, concheil guanto diade BMW.Così landrà in pista. Il programma DTM dellha preso forma grazie alla collaborazione con il team R-Motorsport, al quale spetterà il compito di gestire in pista le Vantage, sviluppate in collaborazione con HWA. La struttura tedesca rappresenta una grande garanzia, avendo gestito per molti anni i programmi di Mercedes nel DTM: proprio questanno, HWA ha dato vita a una joint venture con AF Racing, la società svizzera che schiera lenella Blancpain GT Series. Non si conoscono ancora i ...