Dopo Wall Street crolla anche Tokyo | il Nikkei perde il 3 | 89% | listini cinesi a -5%

Spread oltre i 305 punti - oggi l’asta dei Btp. Borse europee tutte in rosso Dopo il tonfo di Wall Street : Apertura sopra quota 300 punti base per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale si è poi allargato fino a 307 punti col rendimento del decennale italiano al 3,54%. oggi è in agenda un nuovo test impegnativo dopo l’asta dei Bot che mercoledì ha visto i rendimenti raddoppiare rispetto a settembre toccando quota a 0,949%: il Tesoro offrirà in asta tra 5 e 6,5 miliardi di euro di titoli a medio lungo termine tra cui il nuovo Btp triennale ...

Borse europee alla deriva Dopo crollo Wall Street : Si preannuncia una giornata davvero pesante per le Borse europee , sulla scia della debacle di Wall Street che ha affossato anche tutte le Borse asiatiche . A scatenare l'ondata di vendite sui mercati ...

Borse giù Dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo spread torna a 300 : Rosso pesante in avvio per le Borse europee, sulla scia del sell off in Asia e a Wall Street. Il FTSE MIB ha aperto in calo dell'1,6%, Parigi cede l'1,8%, Francorte l'1,4% e Madrid l'1,88%. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Dopo Wall Street - crolla anche l'Asia. Trump : 'La Fed è impazzita' : ... sono concordi nel giudicare preoccupanti le tensioni commerciali tra Washington e Pechino e la frenata dell'economia cinese che avrebbe ricadute di portata globale. Trump intanto ha puntato il dito ...

Crollano le Borse asiatiche Dopo Wall Street : Tokyo -3 - 9% - Shanghai -6% : L'ondata di vendite partita alla vigilia da Wall Street ha travolto anche i mercati asiatici. Oltre al tonfo dei tecnologici del Nasdaq, a favorire le vendite sono i timori per l'impatto della guerra commerciale Usa-Cina sui risultati delle aziende e la presa di coscienza dei mercati che è ormai terminata l'epoca delle politiche monetarie espansive. Pesano i commenti duri del presidente degli Usa Donald Trump sulla Fed e i troppo ...

Borsa - tonfo di Tokyo : -3 - 89% Dopo Wall Street e l’attacco di Trump alla Fed : Pesano sui mercati azionari i commenti duri del presidente degli Usa Donald Trump sulla Federal Reserve e i troppo frequenti rialzi dei tassi: «La Fed è impazzita - ha detto il...

Casa Bianca Dopo crollo di Wall Street : 'L'economia Usa è forte' : Il crollo di Wall Street, Dow Jones a -3,10%, non preoccupa la Casa Bianca. "L'economia americana è forte", il calo sperimentato a Wall Street è una correzione in un mercato al rialzo - fa sapere un funzionario -. E' probabilmente salutare e passerà". Il presidente Donald Trump ...

Usa - l accusa di Trump Dopo il crollo di Wall Street 'La Federal Reserve è impazzita' : Una terza componente dunque è la bolla speculativa dell'economia digitale, che aveva raggiunto quotazioni 'trilionarie' in poco tempo. I giganti delle tecnologie, adulati e adorati a lungo, occupano ...

Tesla a picco a Wall Street Dopo dichiarazioni Musk : Le dichiarazioni di Elon Musk mandano in tilt Tesla , che sta crollando a Wall Street con una discesa del 5,55% a 266,43 dollari. Il Fondatore e CEO dell'azienda di auto elettriche ha inviato un tweet ...

Wall Street in cauto rialzo Dopo il Job Report : Avvio cautamente positivo per Wall Street con gli investitori che cercano di interpretare al meglio il tanto atteso Job Report. A settembre la prima economia al mondo ha creato meno posti del lavoro

Wall Street in cauto rialzo Dopo il Job Report : Avvio cautamente positivo per Wall Street con gli investitori che cercano di interpretare al meglio il tanto atteso Job Report. A settembre la prima economia al mondo ha creato meno posti del lavoro del previsto , probabilmente anche a causa degli uragani - e comunque va rilevata la marcata revisione al rialzo dei dati di luglio e agosto - ma il ...

Wall Street - ottava inizia in rialzo con accordo Nafta. Ge vola Dopo dimissioni ceo : L'ottava inizia in rialzo per Wall Street. Quando sono trascorsi pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni, l'indice Dow Jones sale dello 0,65%, l'S&P500 guadagna lo 0,56% e Nasdaq segna un +0,68%. ...

Wall Street parte in buon rialzo Dopo dati sul PIL e ordini : Wall Street avvia gli scambi in moderato rialzo , all'indomani della decisione attesa della Fed di alzare i tassi di interesse . Il mercato non è rimasto affatto sorpreso neanche della forward ...

Wall Street in rosso Dopo i nuovi record : Prosegue con debolezza la borsa di Wall Street, che ritraccia dai record toccati sul finire della scorsa ottava. Non aiuta l' ennesima escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo ...