Dopo l’avvertimento di Fitch all’Italia lo spread vola oltre quota 300. Borsa in calo 

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Llorisale sopra 300 punti. Il differenziale tra Btp e Bund passa di mano a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,541%,che martedì ha toccato il picco del 3,712%, il top da aprile 2013. Sullo sfondo pesano i timori sul bilancio in deficit dell’e il suo scontro con Bruxelles. Apertura in netto ribasso per ladi Milano. L’indice Ftse Mib cede l’1,43% a 19.436,71 punti, mentre l’All-Share arretra dell’1,52% a 21.382,06 punti.Anche le altre Borse europee aprono inil tonfo di ieri a Wall Street, legato all’aumento dei rendimenti obbligazionari, e la conseguente, nuova sparata di Donald Trump contro la Fed, accusata di «essere impazzita», per gli aumenti dei tassi. Sui listini europei pesano anche l’incertezza sul bilancio dell’e il suo scontro Bruxelles .