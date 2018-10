Donna uccisa a Fiumicino | il personal trainer confessa

Fiumicino - trovato cadavere Donna scomparsa : è Maria Momilia/ Ultime notizie - ferite sul viso : è stata uccisa? : Fiumicino , trovato cadavere vicino foce del Tevere: è di Maria Tanina Momilla, scomparsa ieri. Indagini in corso per scoprire cosa è successo alla giovane mamma(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:55:00 GMT)

Avola - Donna di 47 anni uccisa davanti la porta di casa : polizia cerca un 19enne : Una donna di 47 anni, Loredana Lo Piano, è stata uccisa stamane ad Avola, nel Siracusano, davanti alla porta di casa, in via Savonarola, in pieno centro. La donna, intorno alle 7.30, avrebbe aperto la porta al suo assassinio che l’ha accoltellata più volte. Ad avvertire la polizia è stata la figlia. Il marito era già uscito di casa per andare a lavoro. Inutili i soccorsi. La vittima, originaria della provincia di Caltanissetta, lavorava ...