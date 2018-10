Donna ferita scappa tra i binari della stazione di Erba

Roma. Cade albero in via del Giardino zoologico : ferita Donna di 36 anni : Grave incidente nella Capitale. Un albero di altro fusto è caduto in via del Giardino zoologico nei pressi del Bioparco.

Incidente ferroviario una Donna gravemente ferita - FOTO - : Incidente ferroviario a Mariano Comense: una donna gravemente ferita. Incidente ferroviario Una donna è stata gravemente ferita nel pomeriggio di oggi in via San Francesco a Mariano Comense. Una ...

Lecce : muore in ospedale la Donna ferita in una lite tra due famiglie. Arrestato un operaio di 57 anni : PRIMAPRESS, - Lecce - Non ce l'ha fatta una delle due donne rimaste gravemente ferite ieri sera a tarda ora dopo l'aggressione di un vicino di casa. La donna è morta nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce ...

Donna ferita alla Madonna del Callone : arriva l'elicottero - Video : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Donna ferita alla MaDonna del ...

Spari a Forcella - ferita Donna affacciata al balcone : Una 52enne è stata ferita da colpi di arma da fuoco, mentre era affacciata al balcone della sua abitazione in via Vicaria Vecchia, nel quartiere Forcella, a Napoli. Il fatto è avvenuto lunedì sera ...

