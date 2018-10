Donna dispersa in Sardegna per l' emergenza maltempo

Maltempo - notte da incubo in Sardegna. Donna dispersa : Prosegue la forte ondata di Maltempo che ha colpito la Sardegna, con le precipitazioni che sono riprese in modo intenso. Una Donna di 45 anni è dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari. Era in auto, con il marito e tre figlie, quando è rimasta bloccata dall"acqua che ha invaso la strada nella località Cortexandra, tra le statali 130 e 131. I cinque hanno abbandonato il mezzo nel tentativo ...

