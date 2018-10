Domenica In | Mara Venier trionfa e si fa un ' regalino' Pizzicata dal paparazzo

Mara Venier e il "regalino" per "Domenica In" : ecco il super attico nel centro di Roma : E? tornata alla guida di ?Domenica In? con ottimi risultati di ascolto e Mara Venier sembra aver deciso di regalarsi un bell?attico nel centro di Roma. Mara Venier è...

Mara Venier/ Dopo Domenica In arriva la fiction TV? La proposta di Claudia Mori : ecco il possibile ruolo : Mara Venier, prima di essere una conduttrice ha girato anche molti film, sia per il cinema che per la televisione, la proposta per una fiction di Claudia Mori.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:07:00 GMT)

Mara Venier - dopo Domenica In diventa protagonista di una fiction? Lo scoop : Mara Venier presto protagonista in una fiction? dopo Domenica In un nuovo progetto bolle in pentola Stagione televisiva all’insegna del successo quella appena iniziata in Rai per Mara Venier che, alla conduzione di Domenica In, ha più volte superato in ascolti la rivale Barbara d’Urso e la sua Domenica Live nelle ultime settimane. Questo, inoltre, […] L'articolo Mara Venier, dopo Domenica In diventa protagonista di una fiction? ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi : «Mi ritiro del tutto da queste schifezze». Si scusa con Mara Venier - mentre la mamma si rivolge alla D’Urso : «Karina dovrebbe baciarti i piedi. Dio vi punirà» : Chi si aspettava l’ennesimo confronto tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella a Domenica Live è rimasto fortemente deluso. Stando a quanto racconta, l’attore ha deciso di non prendere più parte al contenitore Domenicale condotto da Barbara D’Urso. Ciò non gli ha impedito di esprimere il suo disappunto attraverso i social: oltre a sottolineare di essersi pentito della sua presenza in trasmissione per quattro anni, Crespi ha attaccato nuovamente ...

Barbara d'Urso e Mara Venier - il fair play ai tempi degli ascolti di Domenica Live e Domenica In : "Il quarto appuntamento stagionale con Domenica Live vince la fascia con una media complessiva del 15.25% di share. Dalle ore 14.29 alle ore 18.32 Canale 5 è la rete più vista del pomeriggio Domenicale". "Ancora un successo per la Domenica In di Mara Venier su Rai1 che con 2 milioni 143 mila spettatori e il 15,5% di share si conferma il programma più visto della sua fascia oraria". Avete letto bene, anche questa settimana, tanto per ...

‘Domenica In’ ha vinto contro ‘Domenica Live’. Mara Venier e Barbara d’Urso hanno commentato così i dati di ascolto. Guarda le FOTO : Mara Venier e Barbara d’Urso hanno commentato i dati di ascolto delle rispettive Domenica In e Domenica Live. In sovrapposizione, L'articolo ‘Domenica In’ ha vinto contro ‘Domenica Live’. Mara Venier e Barbara d’Urso hanno commentato così i dati di ascolto. Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

ALESSANDRA AMOROSO PIANGE RICORDANDO NONNA MARIA/ Video - Domenica In : con Mara Venier saluta la De Filippi : ALESSANDRA AMOROSO racconta di IO/10 a Mara Venier. Ospite di Domenica In, la cantante ha lanciato il nuovo disco IO/10 in occasione dei dieci anni di carriera(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:08:00 GMT)

Mara Venier e Barbara d'Urso - guerra di ascolti/ Video : esclusive e cuori - Domenica In fa il verso a Carmelita : Mara Venier, frecciatina a Barbara d'Urso: Video. “Domenica In col cuore e sentimenti veri!”, ha affermato dopo l'intervista a Loretta Goggi. Come risponderà la conduttrice di Domenica Live?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:19:00 GMT)

MARA VENIER E BARBARA D'URSO - SCINTILLE IN DIRETTA/ Video - i ringraziamenti della conduttrice di Domenica In : MARA VENIER, frecciatina a BARBARA D'URSO: Video. “Domenica In col cuore e sentimenti veri!”, ha affermato dopo l'intervista a Loretta Goggi. Come risponderà la conduttrice di Domenica Live?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:45:00 GMT)

Mara Venier e Barbara d’Urso : ascolti Domenica - nuovo botta e risposta : Mara Venier e Barbara d’Urso: ascolti, vince domenica In. nuovo botta e risposta. La conduttrice Rai: “Tv di qualità…”. Carmelita: “Questi sono i dati Auditel veri…” Puntali come un orologio svizzero. Mara Venier e Barbara d’Urso, pochi minuti dopo la diffusione dei dati Auditel di domenica In e domenica Live del 7 ottobre, si sono fatte […] L'articolo Mara Venier e Barbara d’Urso: ...

Domenica Live vs Domenica In - continua la sfida auditel (dichiarata) tra Barbara D’Urso e Mara Venier : ecco chi è in vantaggio : C’eravamo tanto amate. Mara Venier e Barbara D’Urso hanno archiviato il fair play precedente alla loro sfida Domenicale e da circa un mese hanno iniziato una vera e propria “guerra” televisiva a colpi di auditel. E di frecciatine con hashtag, ringraziamenti, giustificazioni e così via. Rapporti incrinati come conferma la stessa Venier su Instagram rispondendo a un utente che sosteneva che le frizioni con la rivale erano ...

Mara Venier vs Barbara D’Urso : qual è la Domenica pomeriggio «originale»? : Mara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierAmiche per la pelle, compagne di balera, regine di Stories al bacio. Meno di un mese fa Barbara D’Urso e Mara Venier rilasciavano interviste in cui dicevano che battersi con due programmi diversi la domenica pomeriggio non avrebbe scalfito il loro rapporto, «tanto vincerà lei» dichiaravano l’una nei confronti dell’altra e ...

Domenica In : Mara Venier Vs Barbara D’Urso. “E’ una trasmissione fatta COL CUORE” : Mara Venier scimmiotta Barbara D’Urso: la zia Mara più sfavillante che mai, Domenica 7 ottobre ha avuto fra i suoi ospiti Loretta Goggi e Alessandra Amoroso. Vediamo quello che s’è lasciata sfuggire Mara. Domenica In è una trasmissione fatta ‘col cuore’ Tra un segmento e l’altro, la Bionda Veneta ha scimmiottato la sua “rivale” impegnata nella conduzione di Domenica Live su Canale 5 – diretto competitor di Rai 1 – e si è ...

Barbara d’Urso a Domenica Live : prima piange e poi tira una frecciatina a Mara : Domenica Live 7 ottobre 2018: la frecciatina di Barbara d’Urso a Mara Venier e Domenica In Quella del 7 ottobre è stata un’altra Domenica Live impegnativa per Barbara d’Urso. La conduttrice ha affrontato diversi temi, tra cui la morte del figlio di Lory Del Santo. E davanti al racconto di Marco Cucolo, fidanzato della concorrente […] L'articolo Barbara d’Urso a Domenica Live: prima piange e poi tira una frecciatina ...