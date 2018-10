Domenica a Monza torna 6RDS – 6 Ruote di speranza

Domenica con il Monza Book Fest : dietro le quinte dei libri : Seconda edizione di Monza Book Fest, la giornata di letteratura e non solo organizzata dal Comune di Monza attraverso Hemingway&co che torna Domenica, 16 settembre, dalle 9.30 alle 20. Francesco ...

F1 - Domenica di incontri per la Ferrari a Monza : Elkann e Camilleri a colloquio con Mercedes e Sauber : Il presidente e l’ad della Ferrari hanno sfruttato il Gp di Monza per incontrare sia la Mercedes che la Sauber Giornata di incontri ieri i vertici della Ferrari, presenti nel paddock di Monza per assistere al Gp d’Italia e per portare avanti i rapporti con gli altri team. Photo4/LaPresse Dopo la scomparsa di Marchionne, il nuovo presidente del Cavallino John Elkann e l’amministratore delegato Camilleri hanno avuto un ...

Ascolti TV | Domenica 2 settembre 2018. 5.5 mln di telespettatori per il GP di Monza (34.8%) : Lewis Hamilton Su Rai1 L’Allieva ha conquistato 3.265.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 Io vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.036.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Tutti i sospetti su mia madre ha catturato l’attenzione di 1.355.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Nudi e felici ha intrattenuto 754.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Rai3 Il fidanzato di mia sorella ha raccolto davanti al video ...

Formula 1 - GP Monza 2018 : Raikkonen salva la Domenica Ferrari - Hamilton allunga : A Monza la storia si respira e si scrive. Ed è quello che ha fatto ancora una volta Lewis Hamilton. Per la quinta volta in carriera eguagliando Michael Schumacher. Il sorpasso su Sebastian Vettel al ...

F1 a Monza : la Domenica in diretta online dall'autodromo. La Ferrari sprofonda - vince Hamilton - Raikkonen secondo : Dai nostri inviati la giornata di gare di DOMENICA settembre per l'89esima edizione del Gran premio d'Italia. Ore 16.44 Alcune dichiarazioni post gara. Raikkonen: 'Penso che siamo stati abbastanza ...

F1 a Monza : Domenica Giorgetti a rappresentare il governo - Salvini presente in forma privata : Quest'anno a rappresentare il governo al Gp di Monza ci sarà il sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti. All'autodromo sarà presente anche Matteo Salvini ma in forma privata, fanno sapere ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : le previsioni meteo. Possibilità di pioggia per le qualifiche - mentre Domenica sarà gara asciutta : Il weekend dell’attesissimo Gran Premio d’Italia 2018 di Monza è entrato ormai nel vivo con la prima giornata di prove libere che è andata in archivio con la Ferrari di Sebastian Vettel in testa alla classifica combinata dei tempi delle prime sessioni di prova. Il Mondiale di F1 affronta l’ultimo appuntamento europeo prima di cominciare la lunga trasferta asiatica in cui si deciderà la lotta al titolo iridato piloti e ...

Formula 1 - GP d'Italia : Monza - 40 anni fa la Domenica della gioia terribile : Mario Andretti, nato a Montona, Istria, nel 1940 , terra italiana ai tempi, , è campione del Mondo, l'ultimo italiano a farcela in Formula 1, perché come dice lui "il passaporto non cambia il sangue".

Formula 1 - GP Monza. L'inferno rosso carica la Ferrari : 'Seb vinci il mondiale - Domenica doppietta' : "Abbiamo tante persone che ci seguono sia quando andiamo bene che quando andiamo male, la Ferrari è conosciuta in tutto il mondo". Guarda tutti i video Quando però il pubblico gli ha chiesto un ...