Domani trasporti a rischio caos a Roma | e tra un mese il referendum

Roma : Trasporti - da Domani precorso tram ‘3’ deviato per lavori : Roma – Da domani a Roma percorso deviato per il tram 3. Per fare spazio alla realizzazione delle strutture a protezione della corsia preferenziale su via Emanuele Filiberto, tra viale Manzoni e via Biancamano, fino al termine dei lavori i convogli provenienti da Valle Giulia transiteranno su via di Porta Maggiore, via Principe Eugenio, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, e viale Manzoni per poi riprendere il normale itinerario. I tram ...