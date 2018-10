Doctor Who 11 in Italia da gennaio 2019 e in anteprima assoluta al Lucca Comics &

Ascolti di Doctor Who 11 da record - il pubblico femminile approva il Dottore di Jodie Whittaker : Un record gli Ascolti di Doctor Who 11. Il debutto di Jodie Whittaker come nuovo Dottore nella serie sci-fi ha conquistato, in totale, più pubblico rispetto al primo episodio in cui sono apparsi rispettivamente Peter Capaldi, Matt Smith e David Tennant. Nel particolare, secondo i media britannici e BBC One, la première dell'undicesima stagione è stato l'episodio più visto negli ultimi dieci anni della serie. The Woman Who Fell To Earth ha ...

Doctor Who - 11x01 "The Woman Who Fell to Earth" promo - clip e foto : Finalmente ci siamo: la premiere della stagione 11 va in onda questa sera! Scopriamo insieme il promo, le foto promozionali e la clip in esclusiva [SPOILER ALERT]E' finalmente giunto il momento che stavamo aspettando da mesi: Jodie Whittaker debutta stasera nei panni del tredicesimo Dottore! In onda su BBC1 in prima serata alle 18:45, per la prima volta di domenica. Andiamo subito a scoprire che cosa ci aspetta.. VUOI SAPERNE DI PIU' SU ...

Doctor Who - Che cosa sappiamo della nuova serie? : DOCTOR Who è tutto nuovo, completamente e totalmente.. Vediamo che cosa ci aspetta!Ormai non è più questione di giorni ma di ore! A breve potremo finalmente vedere il tredicesimo Dottore in azione, quindi è il momento di raggruppare tutte le informazioni rilasciate negli ultimi mesi e di fare un ripasso prima del grande inizio.Ecco qui il trailer della nuova stagione sottotitolato in italiano Come tutti sappiamo, l'era moffettiana è giunta al ...

Jodie Whittaker : “Il mio Doctor Who sarà qualcosa di diverso” : Doctor Who, l’alieno millenario che viaggia nel Tempo e nello Spazio protagonista delle celebri serie di fantascienza, torna con un nuovo volto, quello di Jodie Whittaker. La serie targata Bbc ha esordito 55 anni fa, nel 1963; rilanciata nel 2005 dall’eclettico sceneggiatore e produttore Russell T. Davies, si è consolidato come show di culto anche in Italia grazie alla messa in onda su Rai4. Dal 7 ottobre, Doctor Who torna sugli schermi ...

Le prime recensioni di Doctor Who 11 si dividono su Jodie Whittaker - un Dottore tra Matt Smith e David Tennant : Le prime recensioni di Doctor Who 11 sono abbastanza positive. La stampa inglese ha avuto l'onore di guardare in anteprima l'episodio pilota dell'undicesima stagione, che rappresenta una nuova era per la serie britannica. I cambiamenti apportati da Chris Chibnall, showrunner subentrato al posto di Steven Moffat, sono epocali. Dal primo Dottore donna (Jodie Whittaker) alla scelta di ridurre il numero di episodi, fino alla decisione di abbandonare ...

Foto di Jodie Whittaker di Doctor Who con il TARDIS - tutto pronto per l’anteprima della nuova stagione : C'è grande attesa per il debutto di Jodie Whittaker di Doctor Who. L'attrice è stata Fotografata nei panni del nuovo Signore del Tempo, per la prima volta una donna, accanto a dodici "dottoresse" vestite identiche a lei. Il tutto è stato immortalato da BBC, il canale britannico che da oltre cinquant'anni trasmette Doctor Who e che ora si prepara per il lancio dell'undicesima stagione. La brillante mossa pubblicitaria è stata messa in atto ...

Trailer ufficiale di Doctor Who 11 - tra il nuovo cacciavite sonico e un moderno TARDIS (video) : BBC One ha divulgato il Trailer ufficiale di Doctor Who 11. Si tratta della seconda clip che anticipa la tanto attesa undicesima stagione, la prima con un Signore del Tempo donna (interpretato da Jodie Whittaker di Broadchurch). I nuovi episodi rappresentano un cambio di rotta per il longevo show britannico. Dopo otto anni, Steven Moffat ha lasciato il timone della serie a Chris Chibnall (la mente di Broadchurch). Inoltre, almeno in questa ...

Alfred Enoch dopo Le Regole del Delitto Perfetto sostituisce Jodie Whittaker di Doctor Who in Trust Me 2 : La star Alfred Enoch dopo Le Regole del Delitto Perfetto sostituisce Jodie Whittaker in Trust Me, la serie che non la vedrà più protagonista nella seconda stagione dopo che l'attrice ha accettato di interpretare il primo Dottore donna nella storia dell'amatissima serie britannica Doctor Who. Enoch, che oltre a recitare nella serie targata Shondaland era parte del cast di Harry Potter, vestirà i panni del caporale Jamie McCain, sopravvissuto ...

Storie d’amore in Doctor Who 11 con Jodie Whittaker? Anticipazioni sul rapporto tra il Dottore e i suoi compagni di viaggio : Contro ogni stereotipo, l'arrivo di un Dottore donna in Doctor Who 11 con Jodie Whittaker come protagonista non sarà necessariamente sinonimo di Storie d'amore all'orizzonte. L'attrice, intervistata da Andrew Billen per il Times, ci ha tenuto a precisare che la nuova stagione di Doctor Who non avrà un registro romantico, almeno non per quanto la riguarda. La nuova protagonista, che raccoglie l'eredità di Peter Capaldi, afferma ...

Svelato titolo e data prémiere di Doctor Who 11 - la serie slitta alla domenica per la prima volta : BBC ha finalmente Svelato titolo e data prémiere di Doctor Who 11, ma non è tutto. Il nuovo showrunner Chris Chibnall aveva annunciato una rivoluzione per la celebre serie fantascientifica e così è stato. Non solo per la prima volta nella storia dello show il Dottore sarà donna, ma la messa in onda slitterà dal sabato alla domenica. Un cambiamento epico nella programmazione che potrebbe avere i suoi effetti positivi. La ragione si nasconde ...