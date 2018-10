Dl sicurezza | Salvini | ' Chiusura alle 21 dei negozi etnici' - Confesercenti | ' No a norme

Calcio - Salvini : "Club paghino sicurezza" : 15.24 Salvini annuncia "un'altra iniziativa nel Dl sicurezza". "Chiederemo alle società di Calcio, che pagano milioni di euro per i loro campioni, di destinare tra il 5 e il 10% dell'incasso dei biglietti alla gestione dell'ordine pubblico",spiega il ministro dell'Interno. Aggiunge che tra gli emendamenti ci sarà una norma "per la chiusura entro le 21 dei negozietti etnici, che la sera diventano ricettacolo di spacciatori e gente che fa ...

Salvini : "Riducendo sbarchi risparmiamo mezzo miliardo di euro che investiamo in sicurezza" : "Contiamo di risparmiare mezzo miliardo di euro grazie ai minori sbarchi e di conseguenza ai minori costi. Parte di quel mezzo miliardo verrà investito in sicurezza per assumere carabinieri, ...

Aggredì agenti - perderà protezione umanitaria : primi effetti del decreto sicurezza Salvini : Aveva ferito due agenti, il giovane africano che adesso perderà la protezione umanitaria in base all’applicazione (per la prima volta) sul territorio italiano del decreto sicurezza firmato Salvini. Si chiama Omar Jallow, il richiedente asilo fermato nel pomeriggio di sabato scorso durante un’operazione di contrasto al caporalato nelle campagne del Foggiano portata avanti dalle forze dell’ordine su mandato della Questura locale. Nel corso di tale ...

sicurezza - Salvini con i ministri dell'Interno del G6 a Lione : Lione, askanews, - I ministri dell'Interno del G6, oltre ad alcuni rapprsentanti statunitensi, sono arrivati al Grand Stade di Lione per una giornata dedicata alla Sicurezza e alla lotta al terrorismo.

Dl sicurezza - Salvini : "Giurato su Costituzione ma rappresento gli italiani" : "Io ho giurato sulla Costituzione e da ministro rispetto le leggi, ma rappresento anche la voglia di Sicurezza degli italiani: i furbetti che scippano, spacciano e rubano tornano a casa". Così il ...

Decreto sicurezza - Salvini : “Fiducia? Spero di no. Vado in parlamento per migliorare il testo” : “Spero di no. Ci sono proposte migliorative che arrivano dai sindaci e associazioni che ho già visto e sottoscriverò personalmente. Se il parlamento vuole migliorare io sono felice. Vado in parlamento sereno per migliorare un testo che porterà più sicurezza nelle città italiane”. Così il ministro dall’interno Matteo Salvini, parlando del Decreto sicurezza, alla manifestazione della Coldiretti a Circo Massimo a Roma. L'articolo ...

Decreto sicurezza - Mattarella firma e ricorda obblighi Costituzione/ Video : migranti - Salvini nel mirino : Decreto Sicurezza, Mattarella lo firma ma scrive a Conte: “Rispettare la Costituzione”. Il Presidente della Repubblica richiama l'articolo 10 sugli obblighi internazionali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:12:00 GMT)

Salvini : 'Dl sicurezza rispetta la Costituzione su cui si è giurato' : "Qualunque decreto rispetta la Costituzione sulla quale abbiamo giurato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , a "W l'Italia - Oggi e domani" su Rete 4. "Noi diamo accoglienza a chi ...