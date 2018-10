Divulgazione scientifica | gemellaggio Sardegna-Corsica

Notte dei ricercatori - perché è così difficile fare Divulgazione scientifica in Italia : Il 28 settembre scorso si è tenuta la manifestazione europea della Notte dei ricercatori. Molti laboratori di ricerca in 116 città Italiane sono stati aperti al pubblico e sono state organizzate dimostrazioni guidate e semplici esperimenti. In un Paese come l’Italia – che ha il secondo più basso numero di laureati in Europa e tra questi una bassa percentuale di laureati in materie scientifiche -, la Notte dei ricercatori ha una ...

Napoli - presentazione di 'Ciak si scienza e. .si gira verso un mondo green' : canale web di Divulgazione scientifica - : Sarà presentato nel corso di una conferenza stampa 'Ciak si scienza e si gira verso un mondo green' , il canale web di divulgazione scientifica 'Ciak si scienza' ideato da Vincenza Faraco, docente di chimica e biotecnologia delle fermentazioni presso l Università degli Studi di Napoli Federico II. L'appuntamento è per giovedì 4 ottobre 2018, alle ore &...

Torna a Trieste il ciclo di incontri di Divulgazione scientifica 'Science&theCity' : Obiettivo della manifestazione si conferma quello di raccontare la scienza al pubblico dei non addetti ai lavori. Ad ogni appuntamento, come in un talk show televisivo, un parterre di esperti si ...

A Milano la più grande manifestazione di Divulgazione scientifica d’Italia : La più grande manifestazione di divulgazione scientifica d’Italia va in scena a Milano. Sessanta stand, 17 talk, 750 ricercatori solo

Piero Angela/ Non solo Divulgazione scientifica - ma anche un grande amore per il pianoforte (S'è fatta notte) : Piero Angela, il famoso divulgatore scientifico mostra nel salotto di Maurizio Costanzo anche un grandissimo amore per la musica e il pianoforte. (S'è fatta notte)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 08:51:00 GMT)

Giornata nazionale della Divulgazione scientifica : Per l'occasione, sono state organizzate attività di vario genere in diversi luoghi allo scopo di far cogliere alle persone il fascino della scienza.

Al via ScienzaInsieme - l'alleanza italiana per la Divulgazione scientifica : Teleborsa, - I principali enti di ricerca italiani uniscono le forze e da oggi prende ufficialmente il via "ScienzaInsieme" . L'obiettivo è quello di promuovere un modello di comunicazione che abbina ...

Al via "ScienzaInsieme" - l'alleanza italiana per la Divulgazione scientifica : I principali enti di ricerca italiani uniscono le forze e da oggi prende ufficialmente il via "ScienzaInsieme" . L'obiettivo è quello di promuovere un modello di comunicazione che abbina rigore ...

Al via “ScienzaInsieme” - nasce l’alleanza italiana per la Divulgazione scientifica : Prende il via oggi ufficialmente “ScienzaInsieme”, la prima iniziativa nazionale di divulgazione scientifica dei principali enti di ricerca italiani: ASI, CINECA, CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA e le Università “La Sapienza” di Roma e della Tuscia di Viterbo lavoreranno insieme con l’obiettivo di promuovere un modello di comunicazione che abbina rigore scientifico e condivisione della conoscenza. All’inaugurazione, in programma oggi a Roma, ...

Un sostegno quadriennale per la Divulgazione scientifica all'Associazione astronomica "Rheticus" dal Comune di Feltre : ... ma anche a neofiti, molti dei quali giovani, che intendono avvicinarsi con curiosità, ma rigore, alla conoscenza dell'affascinante mondo di stelle, pianeti, satelliti e galassie. Il contributo ...