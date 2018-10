Diritti donne | esperti misureranno progressi nel Mediterraneo

Tunisia - in migliaia in piazza per le donne e in sostegno della legge Essebsi per uguali Diritti di eredità : migliaia di persone hanno manifestato a Tunisi il 13 agosto in occasione della Festa nazionale della donna. Hanno risposto all’appello dell’Associazione tunisina delle donne democratiche e di varie ong della società civile che chiedevano di scendere in piazza in favore della parità di genere e dei diritti individuali. La manifestazione si è svolta poche ore dopo l’annuncio da parte del presidente tunisino Beji Caid ...