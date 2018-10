Digital Health | le tecnologie a supporto dell’Healthcare

wired

: RT @Wellnet: Oggi c’è un nuovo metodo per scoprire il livello di maturità digitale della propria azienda: il DHI (Digital Health Index). Ne… - Herbetrot : RT @Wellnet: Oggi c’è un nuovo metodo per scoprire il livello di maturità digitale della propria azienda: il DHI (Digital Health Index). Ne… - Wellnet : Oggi c’è un nuovo metodo per scoprire il livello di maturità digitale della propria azienda: il DHI (Digital Health… - micheletrentini : Tre giornate a Milano al Digital Health summit .... Sicuramente molteplici informazioni da rielaborare... -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) L’ambiente medico è certamente uno di quelli che maggiormente sono migliorati grazie allo sviluppo tecnologico e allaizzazione. Non solo per quanto riguarda l’avanzare della ricerca, ma anche per i benefici che nel quotidiano hanno avuto i pazienti: facilità nel reperire informazioni sul web grazie a siti di istituti di ricerca, ospedali, fondazioni, possibilità di prenotare visite e consulenze online e di scaricare referti di analisi, ma anche maggiore sicurezza nella gestione delle cartelle cliniche e delle terapie, da parte dei medici. Perizzazione, però, non si intende solo uno sviluppo tecnologico – che certamente ha velocizzato molte pratiche mediche, migliorato la soddisfazione dei pazienti, aumentato la qualità clinica e l’efficienza di costi nel lungo termine – ma un vero cambiamento culturale che ha rivoluzionato sia l’organizzazione interna degli ...