Destiny 2 | emergono alcuni leak sul DLC Armeria Nera

(Di giovedì 11 ottobre 2018)è il primo dei 3 DLC di2 atteso per gli inizi di dicembre, tuttavia cominciano ad emergere i primi rumor al riguardo.Come riporta Polygon, le prime indiscrezioni indicano che questo DLC segnerà il ritorno delle famigerate mitragliatrici pesanti, del cannone portatile Ultima Parola e del Fucile di precisione Rompighiaccio (tutte armi viste in). Sembra inoltre che sarà disponibile una nuova incursione su Titano dove i giocatori dovranno combattere contro l'Alveare ed una nuova zona di pattuglia nella Zona Morta Europea (inclusa una nuova attività PvE).Tra le novità più interessanti però figura l'introduzione di una nuova categoria di armi, le cosiddette armi nere, purtroppo ancora non ne conosciamo specifiche tecniche o eventuali funzioni particolari. Read more…