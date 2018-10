Destiny 2 | Bungie svela i contenuti del nuovo evento Festa delle Anime Perdute

Destiny 2 I Rinnegati prepara nuovi contenuti - Bungie pronta per Halloween : È stato un mese di settembre decisamente entusiasmante per Destiny 2: lo sparatutto in salsa Sci – Fi targato Bungie è stato infatti in grado di scrollarsi finalmente di dosso le ruggini che si portava dietro sin dalla sua uscita grazie all'attesa espansione I Rinnegati, e la risposta da parte della community non è tardata ad arrivare. Numerosissimi sono stati infatti i fan del titolo che, dopo un periodo di lontananza (in favore di altri ...

Grosse responsabilità per Destiny 2 : Bungie promette nuovi cambiamenti : Dopo il successo ottenuto con l'espansione Destiny 2 I Rinnegati, per il team di sviluppo sembra proprio essere arrivato il momento di tornare a dare un'occhiata globale al proprio titolo, che ogni giorno riceve segnalazioni e consigli da parte dei giocatori. Chi bazzica per i forum saprà bene come sia ancora migliorabile il titolo, nonostante per esempio l'espansione I Rinnegati sia davvero ottima e capace di rispondere per le rime alle ...

Destiny 2 I Rinnegati : Bungie spiega in un video come ha costruito la Città Sognante : Bungie, i creatori di Destiny 2, hanno spiegato il loro pensiero, i processi e la creazione della destinazione endgame, la Città Sognante. come segnala VG247.com, in questo panel di ben 50 minuti dall'EGX 2018, DeeJ (moderatore), Steve Cotton (game director), Mallory Schleif (sceneggiatore), Andrew Hopps (world artist) e Tom Farnsworth (activity designer) discutono dei loro ruoli nello sviluppo della Città Sognante, come è stata costruita per i ...

Recensione Destiny 2 I Rinnegati - Bungie risponde alle critiche con i fatti : L'arrivo sul mercato di Destiny 2 I Rinnegati, la prima grande espansione del titolo Bungie, era indubbiamente attesa dalla community. Una community che nel corso degli ultimi mesi è andata progressivamente impoverendosi, complici numerose defezioni causate da un carico di contenuti endgame che non erano in grado di calamitare le attenzioni dei giocatori, caduti successivamente vittima del richiamo di altri titoli dal maggior impatto mediatico e ...

Destiny 2 : stanchi di ottenere il lanciagranate Transito del Limite? Bungie lavora a una soluzione : Il DLC I Rinnegati di Destiny 2 è disponibile ormai da qualche settimana, e i guardiani sono alla spasmodica ricerca delle armi più ambite dell'espansione come il Cannone Portatile Asso di Picche di Cayde-6, il Fiducia e il Vai a Capire, diventate in fretta decisamente note all'interno della community del gioco.Al contrario, il lanciagranate leggendario Transito del Limite è ciò che i giocatori temono più di ogni cosa, dato che quest'arma pare ...

Trovati simboli nascosti in Destiny 2 - indizi da Bungie per futuri contenuti? : Sembra proprio che Destiny 2 non sia un titolo dove tutto viene messo alla luce del sole fin da subito. Anche se non dichiarato ufficialmente, infatti, Bungie starebbe nascondendo elementi più o meno inerenti al gameplay in giro per la mappa di gioco. L'ultimo esempio, uno dei più palesi, riguarda le statue di gatti, segnalate in luoghi della mappa alquanto nascosti o comunque abbastanza insospettabili per i giocatori. In un recente post su ...

Torna l’odioso errore Cabbage in Destiny 2 : cosa ha detto Bungie anche su Lettuce : errore Cabbage: vi ricorda qualcosa per Destiny 2? Pare sia Tornato. Stando a quanto riferito nelle ultime ore da diversi giocatori, sono stati incontrati due errori decisamente sgraditi, appunto Cabbage e Lettuce. Per ora la situazione sembra essere sotto controllo, almeno a quanto dice Bungie, che è consapevole del problema e ci sta lavorando. Lo si legge nel tweet ufficiale della casa di sviluppo: "Siamo consapevoli dei problemi che ...

Glitch scoperti in Destiny 2 - Bungie ammonisce la community : non usateli! : La scorsa settimana è stata indubbiamente fondamentale per Destiny 2, lo sparatutto in salsa Sci – Fi di Bungie che è praticamente a un crocevia: spazzare via i dubbi e le problematiche che ne hanno caratterizzato il primo anno di vita per ripartire alla grande, grazie anche all'inserimento del gioco base all'interno dell'offerta della Instant Game Collection di Playstation Plus. Le manovre sembrerebbero aver sortito l'effetto sperato, con il ...

Destiny 2 I Rinnegati aggiungerà pianeti al gioco? Bungie risponde : Il giorno per l'attesa nuova espansione di Destiny 2 è finalmente arrivato: la data odierna era indubbiamente segnata col pennarello rosso da parte di tutti i fan del titolo sviluppato da Bungie, che con I Rinnegati ha l'arduo compito di ripopolare un mondo di gioco che negli ultimi mesi ha visto una riduzione drastica del numero di utenti. La colpa è ovviamente da imputare a una serie di problematiche che lo sparatutto Sci – Fi si è trascinato ...

Destiny 2 dona nuova vita agli shader - la mossa di Bungie in vista de I Rinnegati : È ormai soltanto una questione di ore prima che Destiny 2 torni a solcare nuovamente la cresta dell'onda videoludica: la nuova espansione I Rinnegati è infatti pronta a fare il suo esordio a partire da domani, 4 settembre, e la curiosità dei fan della serie è indubbiamente tanta. Non è stato un primo anno memorabile per il titolo curato dai ragazzi di Bungie, che sono in sostanza chiamati a un vero e proprio riscatto, un cambio di marcia che ...

Grandi cambiamenti alle Mod di Destiny 2 I Rinnegati - Bungie spiega il nuovo sistema : Destiny 2 I Rinnegati apporterà davvero una lunga lista di cambiamenti quando arriverà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 4 settembre. Bungie ha deciso anche di rinnovare il sistema delle Mod e ha mostrato le novità durante un recente livestream. Qui invece gli orari di download dell'espansione ed altre novità. Lo sviluppatore ne parla anche nell'ultimo aggiornamento settimanale, ecco tutte le novità sulle Mod di Destiny 2 I Rinnegati. Nel ...