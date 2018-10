Def - maggioranza : dal 2019 graduale azzeramento del fondo per l'editoria : "Sono le nostre battaglie, quando in campagna elettore parlavo di cambiamento della politica intendevo anche questo", sottolinea Di Maio ai suoi.

Def - maggioranza : governo si impegni su quota 100 e r.cittadinanza : Roma, 11 ott. , askanews, - La maggioranza giallo-verde impegna il governo a intervenire nella prossima legge di bilancio con le modifiche alla legge Fornero e in particolare sull'introduzione della ...

Manovra - i primi voti del Parlamento al Def. Al Senato serve la maggioranza assoluta. “Reddito e quota 100 da primavera” : E’ il giorno del primo timbro del Parlamento per la Nota di aggiornamento al Def. Nel pomeriggio l’Aula del Senato dovrà pronunciarsi in due votazioni. La prima, dove serve la maggioranza assoluta, è sull’autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro (in pratica il rinvio del pareggio di bilancio); la seconda, a maggioranza semplice, la risoluzione di maggioranza che in mattinata era ancora in ...

Def : Senato; per ok due votazioni - una a maggioranza assoluta - DIRETTA : Al via nell'Aula del Senato l'esame della Nota di aggiornamento al Def. La maggioranza, secondo quanto viene riferito, è ancora a lavoro sulla risoluzione da presentare e poi approvare. DIRETTA Due ...

La maggioranza tratta sul Def. Pressing M5S-Lega per sforare il 2% di Deficit : Il braccio di ferro all'interno del governo M5S-Lega, in queste ore che precedono il Consiglio dei ministri, sul cui tavolo questa sera arriverà la Nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e di finanza, è su un numeretto, o meglio su una percentuale: quella che fotografa il rapporto tra deficit e Pil...

Def : in corso il vertice di maggioranza : Al momento le uniche certezze sono le posizioni distanti tra il ministero dell'Economia impegnato a contenere il rapproto deficit/pil e i due viceministri intenzionati a non mollare su reddito di ...

Manovra : maggioranza vuole Deficit oltre il 2%. Tria accetta o lascia? : E infatti, la richiesta che i 5 Stelle e la Lega vorrebbero sottoporre al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è quella di allentare i vincoli di bilancio portando il rapporto deficit/Pil al 2,4%. ...

Vertice di maggioranza sulla manovra - si tratta per l'aumento del Deficit al 2% : Verso l'intesa tra i partiti e il ministro dell'economia Tria. Piena fiducia del premier conte al ragioniere generale dello Stato Daniele Franco dopo le frizioni dei giorni scorsi -

