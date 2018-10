Def | tutti i nodi critici della ' manovra' in arrivo

Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino : “Sull’iPhone è Siri che gli chiede le cose. Deficit? Penso a quello cognitivo di Di Maio” : Maurizio Crozza, nei panni di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, durante Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, elenca tutti i meriti di Rocco Casalino: “È la mente pensante di questo governo. Il bosone di Higgs lo ha trovato lui una volta che è entrato al Cern: ‘Ma non vedete che sta là?’. Sull’iPhone è Siri che chiede a lui le cose”. L'articolo Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino: ...

Tutti i numeri del Def : Giovedì sera, il Def, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, che fino ad allora era rimasta misteriosa nei contenuti, è stata finalmente consegnata alle Camere. Il documento programmatico prevede misure per 21,5 miliardi e riesce a contenere gli impegni sostenuti da Lega e M5s

Monti contro tutti : “Renzi? Critica questa manovra ma voleva un Deficit del 2 - 9. Giorgetti? Il pareggio di bilancio lo votò” : Renzi è poco credibile, Salvini rischia “di spararsi sui piedi” perché è “inconsapevole” di come funziona l’economia, mentre Giorgetti votò e fece votare l’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, quello che ora vincola l’Italia nell’approvazione delle manovre finanziarie. Il riassunto è dell’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti che in un’intervista ad ...

Sampdoria-Spal - Defrel : “Qui ho la fiducia di tutti. La caviglia? Niente di grave” : È della Sampdoria il “Monday Night” della settimana giornata di Serie A. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, il match-winner Gregoire Defrel ha espresso tutta la propria soddisfazione per la vittoria ottenuta contro la Spal: “Sono molto contento. Mi sento bene e riesco a dare tanto a questa squadra grazie al lavoro dei miei compagni […] L'articolo Sampdoria-Spal, Defrel: “Qui ho la fiducia di ...

Bruno Le Maire sul Def : "Regole sono uguali per tutti - . Nostri destini nell'Ue sono legati" : Le regole sono uguali per tutti perché i Nostri destini nell'eurozona sono legati. A parlare è il ministro dell'economia francese, Bruno le Maire. "La Francia ha deciso di ridurre il debito, rispettare le regole e il deficit/pil e' sotto il 3% non per soddisfare la Commissione europea ma perché crediamo che ...

Def : più Deficit per tutti - tanto chi se ne frega. L’importante è fare la sceneggiata : Non c’è alcun dubbio: il governo giallo-verde è il governo dei “deficit-cienti”. In nessun Paese civile degno di questo nome si potrebbe assistere allo squallore di certi comportamenti e di certe evidenti pazzie politiche. Vedere Di Maio che esce dal balcone di Palazzo Chigi per festeggiare con sotto i propri parlamentari l’indebitamento ancor maggiore dell’Italia e delle sue prossime generazioni è francamente abominevole. Una vergogna senza ...

Def - Di Maio : 'Tria resti - ma al Mef ho trovato trabocchetti' - Berlusconi : 'La Manovra impoverisce tutti' : Il ministro ha dunque definito "sciocchezze" le affermazioni di alcuni commentatori sulla volontà del governo di uscire dall'Ue. "Il nostro obiettivo è portare avanti questa Manovra del popolo nell'...

Def 2018/ Tutti i punti deboli della 'manovra del popolo' : Ora è decisivo il ruolo di Mattarella, che ha il dovere/potere di controllare che le misure siano conformi agli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Manovra - Fico : “Deficit eccessivo? Siamo una Repubblica forte chiedo a tutti di essere più tranquilli” : “E’ una Manovra che rimane nei parametri europei. E’ un’iniezione di liquidità nell’economia reale che può aiutare i cittadini in difFicoltà. Quando un Paese è stabile e fa crescere lassa economia potrebbe avviarsi un ciclo virtuoso”. Questo il commento al Def del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, al Tempio di Adriano a Roma per l’inaugurazione della targa in memoria degli ebrei romani. Il presidente Fico sui dubbi ...

Il Pd alza la voce sulla manovra : "100 miliardi di Deficit sulle spalle dei giovani. Domenica tutti in piazza" : "Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce". Parola del segretario Pd Maurizio Martina, che all'indomani dell'accordo sul Def non nasconde la preoccupazione del suo partito per lo sforamento del deficit al 2,4%."Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il Paese a rischio" dichiara il segretario a Circo Massimo su ...

Softball - Serie A1 : Definiti tutti gli accoppiamenti di semifinali e playout : C’era un unico dubbio da sciogliere in relazione alla stagione regolare della Serie A1 di Softball: chi avrebbe disputato i playout tra le Metalco Thunders e la Sestese? A tale quesito ha dato risposta il recupero della prima giornata dell’intergirone tra Caronno e la formazione di Castelfranco Veneto, che è uscita vincitrice per 4-2 all’extra inning. Le Thunders hanno dunque conquistato la salvezza diretta, mentre la Sestese ...

Bloccati tutti i siti di streaming illegale : addio alle serie tv Eurostreaming - Guardaserie e AltaDefinizione? : Non è la prima volta e, forse, nemmeno l'ultima fatto sta che da ieri sono stati Bloccati tutti i siti di streaming illegale e i fan delle serie tv si sono riversati sui social per dire la loro a riguardo. C'era chi aspettava con ansia la premiére di Shameless 9 e chi, invece, avrebbe voluto dedicarsi all'ultima maratona prima dell'inizio delle nuove stagioni (il clou è previsto proprio per la settimana che va dal 24 settembre) ma ieri si è ...

Moscovici avverte l'Italia : deve ridurre Deficit strutturale come tutti : Monito di Moscovici all'Italia . In occasione dell' Ecofin informale a Vienna , il commissario agli affari economici ha dichiarato che "l'Italia deve ridurre il deficit strutturale , deve farlo come ...

Il monito di Moscovici all'Italia : "Deve ridurre il suo Deficit - le regole sono per tutti" : "Le regole sono fatte per tutti, assolutamente per tutti". È un messaggio chiaro quello che il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, manda all'Italia da Vienna, a margine del meeting dell'Eurogruppo. Per l'Italia non c'è una via preferenziale: "Deve ridurre il suo deficit strutturale come devono farlo tutti gli altri Paesi europei. L'Italia ha beneficiato di tutte le flessibilità possibili, continueremo ad ...