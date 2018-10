Def | parte la discussione in Senato | previste 2 votazioni

Def - parte la discussione al Senato : 10.20 Ha preso il via nell'Aula del Senato, l'esame della Nota di aggiornamento al Def con la relazione di Gianmauro Dell'Olio (M5S). Dopo la discussione, il voto sulla relazione è previsto intorno alle 17.30. Secondo fonti vicine alla maggioranza, a Senatori M5S e Lega è stato rivolto un avviso per garantire la presenza in aula al momento del voto. Secondo conti fatti dalla maggioranza, lo scarto tra le forze politiche di opposizione e di ...

Anche Upb boccia il Def : 'non rispetta le regole - verso giudizio grave da parte dell'Ue' : 'Eccessivo ottimismo, deviazione significativa dagli impegni di debito e spesa' dice il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, Giuseppe Pisauro, in audizione alla Commissione Bilancio di ...

Def - Savona : “Italia ha superato prova dei mercati. Se Ue lo boccia deciderà il popolo - io mi metterò da parte” : “Nessuno può dire che il Def mette in dubbio la stabilità finanziaria dell’Italia e dell’Europa. Il programma di governo è molto preciso, moderato. Se l’Unione europea si mettesse in una posizione conflittuale verso questo programma? Non lo so, deciderà il popolo non io, io mi metto da parte”. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, nel corso di una conferenza alla sede della Stampa estera. E ancora: ...

NaDef in Aula l'11 ottobre : parte la corsa a ostacoli della sessione di bilancio : ... è di fatto iniziata il 27 settembre, giorno in cui il Consiglio dei ministri ha approvato l'attesissima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza

Def - spuntano le tabelle. Quota 100 parte ad aprile? Ma la Lega : "Simulazioni" : guerra di cifre tra M5S e Lega sui numeri del Def , all'indomani del vertice che ha definito nel dettaglio le risorse per la manovra. Una tabella, in possesso dell'Adnkronos, attribuisce 5,2 miliardi ...

Def - Tria non parteciperà all'Ecofin di domani. Di Maio : 'Ue fa terrorismo sui mercati' : 'Non c'è nessuna ragione di emergenza per cui debba rientrare il ministro dell'Economia'. Lo precisa il vicepremier Luigi Di Maio interpellato dai cronisti a margine di un incontro al Mise. Il ministro osserva che nei prossimi giorni ci saranno diversi incontri di governo per '...

Deficit al 2 - 4% - riparte lo spread : Vola lo spread all'indomani dell'intesa raggiunta dal governo sul Deficit per l'anno prossimo. L'indebitamento salirà al 2,4% del Pil nel Documento di economia e finanza, aggiornato ieri dal Consiglio dei ministri dopo un lunghissimo vertice di maggioranza. Il differenziale di rendimento tra btp e bund tedeschi apre in rialzo di oltre 20 punti, ...

Def e manovra - Di Maio nega richiesta dimissioni Tria ma avverte : 'Chi è dalla parte dei mercati è contro i cittadini' : Tali rumor, così come quelli del Messaggero che hanno paventato le dimissioni del ministro dell'economia Giovanni Tria, sono stati prontamente smentiti dal vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, ...

Boxe – Mondiali élite femminili : Definito il programma della rassegna - si parte il 15 novembre : Il paese asiatico, quindi, tornerà a organizzare un mondiale di pugilato femminile dopo aver dato vita nel novembre 2017 a quello Youth, nel quale la nostra De Carlo ha fatto suo un argento nei 60 Kg Nuova Delhi, in India, ospiterà la decima edizione dei Mondiali elite femminili, che si svolgerà dal 15 al 24 novembre. Il paese asiatico, quindi, tornerà a organizzare un mondiale di pugilato femminile dopo aver dato vita nel novembre 2017 a ...

Cècile Kyenge accusata di diffamazione per aver Definito la Lega “razzista”. Salvini si costituisce parte civile : L’europarlamentare del Pd Cecile Kyenge va a giudizio davanti al tribunale di Piacenza per diffamazione, dopo una querela presentata dal segretario della Lega, e attuale vicepremier, Matteo Salvini. La Kyenge accusò, durante una festa dell’Unità a Parma, la Lega di essere razzista. In tribunale a Piacenza si è aperto il processo con la prima udienza. “La Lega è razzista? Giudicate voi” ha scritto sui social l’ex ministro, ora ...

Canottaggio - Definiti tutti gli equipaggi che parteciperanno al prossimo Mondiale di Plovdiv : L’Italia con 67 atleti (39 senior, 20 pesi leggeri, 8 pararowing), tra uomini e donne, comprese le riserve, è presente in 24 specialità La partenza per la Bulgaria, alla volta di Plovdiv, è prevista per il prossimo 5 settembre, ma il raduno pre-Mondiale è terminato domenica con la definizione di tutte le formazioni che, dal 9 al 16 settembre, parteciperanno alle regate dei mondiali assoluti nelle categorie senior, pesi leggeri e ...

Parte il cantiere della manovra e si rischia subito uno scontro sul Deficit : È qui che saranno contenuti i numeri per il 2019, ossia le cifre macro che delineeranno lo stato di salute della nostra economia. Il dibattito sul deficit Il Def ereditato dal governo Gentiloni, ...

DIRETTA/ Sampdoria-Napoli (risultato live 2-0) streaming video SKY : doppietta di Defrel - partenopei in tilt! : DIRETTA Sampdoria Napoli, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Marassi si gioca per la terza giornata di Serie A, i partenopei sono a punteggio pieno(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:13:00 GMT)

