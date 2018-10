: Bruciati 17 mld per spread, previsioni di crescita troppo ottimistiche, grave violazione regole Ue: dopo bocciatura… - valeriafedeli : Bruciati 17 mld per spread, previsioni di crescita troppo ottimistiche, grave violazione regole Ue: dopo bocciatura… - SkyTG24 : Dopo la bocciatura del #Def da parte dell'ufficio parlamentare di bilancio per le stime troppo ottimistiche, Matteo… - Cyber_Feed : • News • #Def, parte la discussione al Senato -

Ha preso il via nell'Aula del, l'esame della Nota di aggiornamento al Def con la relazione di Gianmauro Dell'Olio (M5S). Dopo la, il voto sulla relazione è previsto intorno alle 17.30. Secondo fonti vicine alla maggioranza, ari M5S e Lega è stato rivolto un avviso per garantire la presenza in aula al momento del voto. Secondo conti fatti dalla maggioranza, lo scarto tra le forze politiche di opposizione e di maggioranza sarebbe di soli 9 voti.(Di giovedì 11 ottobre 2018)